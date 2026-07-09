"Цифровой университет" для заключенных Грузии: экзамены сдают 57 человек
© Special Penitentiary Service of GeorgiaЗаключенные сдают вступительные экзамены в вузы и на программу подготовки педагогов в Грузии
© Special Penitentiary Service of Georgia
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После поступления они будут учиться дистанционно в рамках программы "Цифровой университет"
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В 2026 году экзамены для поступления в вузы Грузии и на программу подготовки педагогов сдают 57 заключенных, говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы.
Единые национальные экзамены в Грузии продлятся до 22 июля. Абитуриенты сдают два обязательных предмета – грузинский язык и иностранный язык, а также один дополнительный предмет в зависимости от выбранной специальности.
Заключенных, в числе которых пятеро несовершеннолетних, на экзамены доставляют под конвоем.
© Special Penitentiary Service of GeorgiaЗаключенные сдают вступительные экзамены в вузы и на программу подготовки педагогов в Грузии
Заключенные сдают вступительные экзамены в вузы и на программу подготовки педагогов в Грузии
© Special Penitentiary Service of Georgia
После успешного поступления они будут учиться дистанционно, в рамках программы "Цифровой университет". Занятия смогут проходить лишь осужденные, отбывающие наказание в тюрьме открытого типа, в период подготовки к освобождению.
Всего в вузы страны в этом году поступают 43 тысячи абитуриентов. А главное новшество – бесплатное обучение в госвузах как в столице, так и в регионах, а также перспектива быть зачисленным на профессиональную программу в колледж в случае недобора баллов на ЕНЭ.
Кроме того, образовательная программа для получения степени бакалавра по большинству специальностей с этого года сократится до трех лет.
© Special Penitentiary Service of GeorgiaЗаключенные сдают вступительные экзамены в вузы и на программу подготовки педагогов в Грузии
Заключенные сдают вступительные экзамены в вузы и на программу подготовки педагогов в Грузии
© Special Penitentiary Service of Georgia
Для поступления на специальности с иностранным языком обучения экзамены сдаются по той же модели, что и для поступления на факультеты с грузиноязычным обучением. Разница заключается лишь в уровне компетенции по конкретным предметам.
Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.
Оценок за экзамены в Грузии нет – существует лишь порог компетенции, который необходимо преодолеть по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.