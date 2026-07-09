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В Грузии не умеют писать и читать 3,5 тысячи человек старше 15 лет – данные переписи

В Грузии не умеют писать и читать 3,5 тысячи человек старше 15 лет – данные переписи

Sputnik Грузия

Среди жителей старше 15 лет наименее уязвимой с точки зрения занятости остается группа с высшим и профессиональным образованием 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T16:56+0400

2026-07-09T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Начального школьного образования нет у 18,1 тысячи жителей страны старше 15 лет, из которых 3,5 тысячи не умеют читать и писать, говорится в данных Всеобщей переписи населения в Грузии.Всего в Грузии проживает 3,9 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона имеют высшее образование, а 1,2 миллиона – полное среднее.У 4,8 тысячи человек есть профессиональное образование, у 201,1 тысячи – неполное среднее, а 38,8 тысячи имеют только начальное образование.При этом около 69% лиц с высшим образованием проживают в поселениях городского типа, остальные – в сельской местности.Из общего числа населения страны старше 15 лет экономически активны 55,6%, из них заняты 48,3%. Самый высокий уровень занятости среди экономически активных зафиксирован у лиц с высшим образованием – 90,5%, а также у лиц с профессиональным образованием – 92%.Большинство людей с высшим и профессиональным образованием в Грузии работает по найму.На себя работают лишь 329,4 тысячи человек старше 15 лет из 3,2 миллиона. При этом среди самозанятых большинство составляют лица с высшим образованием, а также со школьным образованием различного уровня.Перепись населения и сельского хозяйства проводилась в Грузии в ноябре–декабре 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"