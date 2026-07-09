https://sputnik-georgia.ru/20260709/vlasti-rf-vveli-polnyy-zapret-na-eksport-dizelnogo-topliva-299558690.html

Власти РФ ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Власти РФ ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Sputnik Грузия

Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T16:28+0400

2026-07-09T16:28+0400

2026-07-09T18:41+0400

россия

экономика

в мире

александр новак

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти России ввели запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством отметил Новак.В России ситуация на топливном демонстрирует признаки стабилизации, отметил Новак. По его словам, спрос на топливо вырос на треть, что привело к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции. Для сглаживания дисбаланса правительство приняло ряд мер: в частности, перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности.Кроме того, с июля РФ начинает импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании при этом ориентированы на приоритетные поставки топлива в регионы, где значительную долю рынка занимают независимые АЗС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, экономика, в мире, александр новак, владимир путин