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Власти РФ ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива
Власти РФ ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива
Sputnik Грузия
Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T16:28+0400
2026-07-09T16:28+0400
2026-07-09T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти России ввели запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством отметил Новак.В России ситуация на топливном демонстрирует признаки стабилизации, отметил Новак. По его словам, спрос на топливо вырос на треть, что привело к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции. Для сглаживания дисбаланса правительство приняло ряд мер: в частности, перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности.Кроме того, с июля РФ начинает импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании при этом ориентированы на приоритетные поставки топлива в регионы, где значительную долю рынка занимают независимые АЗС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, экономика, в мире, александр новак, владимир путин
россия, экономика, в мире, александр новак, владимир путин
Власти РФ ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива
16:28 09.07.2026 (обновлено: 18:41 09.07.2026)
Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти России ввели запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
Это одна из мер для стабилизации ситуации с топливом в России, принятых правительством отметил Новак.
В России ситуация на топливном демонстрирует признаки стабилизации, отметил Новак. По его словам, спрос на топливо вырос на треть, что привело к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции. Для сглаживания дисбаланса правительство приняло ряд мер: в частности, перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности.
"Также до максимума увеличена загрузка действующих заводов, ранее накопленные объемы направлены на рынок, сокращены сроки текущих ремонтов НПЗ, плановые ремонты перенесены на более поздний срок, задействован потенциал средних и малых НПЗ", — добавил вице-премьер.
Кроме того, с июля РФ начинает импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании при этом ориентированы на приоритетные поставки топлива в регионы, где значительную долю рынка занимают независимые АЗС.