https://sputnik-georgia.ru/20260709/zapadnye-investory-ne-pozhelali-vkladyvatsya--ekspert-o-sudbe-porta-anakliya-299563288.html
"Западные инвесторы не пожелали вкладываться" — эксперт о судьбе порта Анаклия
"Западные инвесторы не пожелали вкладываться" — эксперт о судьбе порта Анаклия
Sputnik Грузия
Проект глубоководного порта Анаклия, призванный решить 20-летнюю проблему захода крупных судов в Грузию, трансформировался из геополитического в экономический 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T22:00+0400
2026-07-09T22:00+0400
2026-07-09T21:59+0400
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Итеперь рассчитывает на привлечение инвестиций из Центральной Азии и других регионов на фоне отсутствия западного капитала, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста.Видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”, прошел в мультимедийнах пресс-центрах Sputnik."Грузия неимоверно заинтересована в этом проекте. Этот порт позволит наконец-то транспортировать по нужным направлениям, в отличие от Батуми и Поти, где есть проблемы, большие корабли не могут заходить. Вопрос одного хорошего глубоководного порта стоит уже минимум 20 лет. Чем будет больше интересов из разных сторон, в том числе из Центральной Азии, тем больше это подтолкнет к диверсификации денежных вложений", - заявил Сихарулидзе.Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.Правительство Грузии выбрало наиболее широко применяемую в мировой практике модель - "Лендлорд", в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление, а терминалы будут передаваться в долгосрочную аренду различным международным операторам.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, анаклия, тбилиси, москва, арчил сихарулидзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, анаклия, тбилиси, москва, арчил сихарулидзе, пресс-центр, видео
"Западные инвесторы не пожелали вкладываться" — эксперт о судьбе порта Анаклия
Проект глубоководного порта Анаклия, призванный решить 20-летнюю проблему захода крупных судов в Грузию, трансформировался из геополитического в экономический
Итеперь рассчитывает на привлечение инвестиций из Центральной Азии и других регионов на фоне отсутствия западного капитала, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста.
Видеомост
Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”, прошел в мультимедийнах пресс-центрах Sputnik
.
"Грузия неимоверно заинтересована в этом проекте. Этот порт позволит наконец-то транспортировать по нужным направлениям, в отличие от Батуми и Поти, где есть проблемы, большие корабли не могут заходить. Вопрос одного хорошего глубоководного порта стоит уже минимум 20 лет. Чем будет больше интересов из разных сторон, в том числе из Центральной Азии, тем больше это подтолкнет к диверсификации денежных вложений", - заявил Сихарулидзе.
Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.
Правительство Грузии выбрало наиболее широко применяемую в мировой практике модель - "Лендлорд", в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление, а терминалы будут передаваться в долгосрочную аренду различным международным операторам.
Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.