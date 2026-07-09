https://sputnik-georgia.ru/20260709/zapadnye-investory-ne-pozhelali-vkladyvatsya--ekspert-o-sudbe-porta-anakliya-299563288.html

"Западные инвесторы не пожелали вкладываться" — эксперт о судьбе порта Анаклия

"Западные инвесторы не пожелали вкладываться" — эксперт о судьбе порта Анаклия

Sputnik Грузия

Проект глубоководного порта Анаклия, призванный решить 20-летнюю проблему захода крупных судов в Грузию, трансформировался из геополитического в экономический 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T22:00+0400

2026-07-09T22:00+0400

2026-07-09T21:59+0400

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Итеперь рассчитывает на привлечение инвестиций из Центральной Азии и других регионов на фоне отсутствия западного капитала, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста.Видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”, прошел в мультимедийнах пресс-центрах Sputnik."Грузия неимоверно заинтересована в этом проекте. Этот порт позволит наконец-то транспортировать по нужным направлениям, в отличие от Батуми и Поти, где есть проблемы, большие корабли не могут заходить. Вопрос одного хорошего глубоководного порта стоит уже минимум 20 лет. Чем будет больше интересов из разных сторон, в том числе из Центральной Азии, тем больше это подтолкнет к диверсификации денежных вложений", - заявил Сихарулидзе.Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.Правительство Грузии выбрало наиболее широко применяемую в мировой практике модель - "Лендлорд", в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление, а терминалы будут передаваться в долгосрочную аренду различным международным операторам.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.

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