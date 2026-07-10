Тоска в Овальном кабинете и как правильно носить трусы: самые смешные фото недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствуют президента США Дональда Трампа на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствуют президента США Дональда Трампа на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция.
Эмма Коррин прибывает на показ женской коллекции высокой моды Schiaparelli в Париже.
Эмма Коррин прибывает на показ женской коллекции высокой моды Schiaparelli в Париже.
Король Карл III наблюдает за традиционной игрой hand ba' во время своего визита в Шотландию.
Король Карл III наблюдает за традиционной игрой hand ba' во время своего визита в Шотландию.
Робот Матильда во время первой "церемонии бракосочетания роботов" в библиотеке им. А.С. Пушкина в Москве.
Робот Матильда во время первой "церемонии бракосочетания роботов" в библиотеке им. А.С. Пушкина в Москве.
Чайка подлетает к людям, обедающим в уличном кафе в Санкт-Петербурге.
Чайка подлетает к людям, обедающим в уличном кафе в Санкт-Петербурге.
Испанец Микель Оярсабаль празднует забитый им третий гол своей команды в ворота Австрии вместе с товарищем по команде Гави во время матча чемпионата мира по футболу в Инглвуде.
Испанец Микель Оярсабаль празднует забитый им третий гол своей команды в ворота Австрии вместе с товарищем по команде Гави во время матча чемпионата мира по футболу в Инглвуде.
Модель демонстрирует творение из коллекции "A Main Libre" дизайнера Людивины О’Тул во время показа L’OToole на Неделе моды на Мальте.
Модель демонстрирует творение из коллекции "A Main Libre" дизайнера Людивины О’Тул во время показа L’OToole на Неделе моды на Мальте.
Дети отдыхают на полу, пока президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии, посвященном запуску проекта Trump Accounts, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Дети отдыхают на полу, пока президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии, посвященном запуску проекта Trump Accounts, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Люди принимают участие в церемонии открытия фестиваля San Fermin, Испания.
Люди принимают участие в церемонии открытия фестиваля San Fermin, Испания.