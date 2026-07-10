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Тоска в Овальном кабинете и как правильно носить трусы: самые смешные фото недели
Тоска в Овальном кабинете и как правильно носить трусы: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 10.07.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

Тоска в Овальном кабинете и как правильно носить трусы: самые смешные фото недели

10:45 10.07.2026 (обновлено: 10:58 10.07.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© REUTERS Jonathan Ernst

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствуют президента США Дональда Трампа на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствуют президента США Дональда Трампа на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Jonathan Ernst

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствуют президента США Дональда Трампа на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция.

© AP Photo / Emma Da Silva

Эмма Коррин прибывает на показ женской коллекции высокой моды Schiaparelli в Париже.

Эмма Коррин прибывает на показ женской коллекции высокой моды Schiaparelli в Париже. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Emma Da Silva

Эмма Коррин прибывает на показ женской коллекции высокой моды Schiaparelli в Париже.

© REUTERS Aaron Chown

Король Карл III наблюдает за традиционной игрой hand ba' во время своего визита в Шотландию.

Король Карл III наблюдает за традиционной игрой hand ba&#x27; во время своего визита в Шотландию. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Aaron Chown

Король Карл III наблюдает за традиционной игрой hand ba' во время своего визита в Шотландию.

© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкДевушка с ободком в виде стрелки в Московском зоопарке.
Девушка с ободком в виде стрелки в Московском зоопарке - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov
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Девушка с ободком в виде стрелки в Московском зоопарке.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Робот Матильда во время первой "церемонии бракосочетания роботов" в библиотеке им. А.С. Пушкина в Москве.

Робот Матильда во время первой &quot;церемонии бракосочетания роботов&quot; в библиотеке им. А.С. Пушкина в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
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Робот Матильда во время первой "церемонии бракосочетания роботов" в библиотеке им. А.С. Пушкина в Москве.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Чайка подлетает к людям, обедающим в уличном кафе в Санкт-Петербурге.

Чайка подлетает к людям, обедающим в уличном кафе в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Чайка подлетает к людям, обедающим в уличном кафе в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Mark J. Terrill

Испанец Микель Оярсабаль празднует забитый им третий гол своей команды в ворота Австрии вместе с товарищем по команде Гави во время матча чемпионата мира по футболу в Инглвуде.

Испанец Микель Оярсабаль празднует забитый им третий гол своей команды в ворота Австрии вместе с товарищем по команде Гави во время матча чемпионата мира по футболу в Инглвуде. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mark J. Terrill

Испанец Микель Оярсабаль празднует забитый им третий гол своей команды в ворота Австрии вместе с товарищем по команде Гави во время матча чемпионата мира по футболу в Инглвуде.

© REUTERS Darrin Zammit Lupi

Модель демонстрирует творение из коллекции "A Main Libre" дизайнера Людивины О’Тул во время показа L’OToole на Неделе моды на Мальте.

Модель демонстрирует творение из коллекции &quot;A Main Libre&quot; дизайнера Людивины О’Тул во время показа L’OToole на Неделе моды на Мальте. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Darrin Zammit Lupi

Модель демонстрирует творение из коллекции "A Main Libre" дизайнера Людивины О’Тул во время показа L’OToole на Неделе моды на Мальте.

© REUTERS Evan Vucci

Дети отдыхают на полу, пока президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии, посвященном запуску проекта Trump Accounts, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Дети отдыхают на полу, пока президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии, посвященном запуску проекта Trump Accounts, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Evan Vucci

Дети отдыхают на полу, пока президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии, посвященном запуску проекта Trump Accounts, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

© REUTERS Vincent West

Люди принимают участие в церемонии открытия фестиваля San Fermin, Испания.

Люди принимают участие в церемонии открытия фестиваля San Fermin, Испания. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Vincent West

Люди принимают участие в церемонии открытия фестиваля San Fermin, Испания.

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