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Вы не понимаете, это другое: у США есть план по выводу войск из Европы

Вы не понимаете, это другое: у США есть план по выводу войск из Европы

Sputnik Грузия

Объективно с чисто военной точки зрения Пентагону кровь из носу надо наращивать свое присутствие в Тихоокеанском регионе 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T21:24+0400

2026-07-10T21:24+0400

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Нет, конечно же, американцы не сокращают свое военное присутствие в Старом Свете. Как вы вообще могли такое подумать? Сам президент США подтвердил на саммите в Анкаре: уговорили, мол, остаемся в НАТО. Нет-нет, ни о каком выводе войск из Европы не может быть и речи. В планах у американцев совсем другое, пишет колумнист РИА Новости.Они называют это "передислоцирование". В Вашингтоне собираются просто перераспределить свои силы и ресурсы подальше от Европы, а вовсе не то, что вы подумали. Согласитесь, это же совсем другое.Объективно с чисто военной точки зрения Пентагону кровь из носу надо наращивать свое присутствие в Тихоокеанском регионе. Там заждался своей очереди главный стратегический противник США — Китай.Именно эту страну назначили главным врагом Вашингтона американские стратеги — официально и на самом высоком уровне. Под противостояние с Китаем сейчас ударным темпом сколачивается "азиатская НАТО".Но самурайский дух давно выветрился, камикадзе больше нет в наличии, поэтому, чтобы затолкать японцев и южнокорейцев на войну с Китаем, нужны огромные заградотряды в виде американских авианосных групп, подлодок, самолетов и военных контингентов. А значительная часть этого военного ресурса сосредоточена в Европе.Вымогая у своих евровассалов миллиарды "на оборону", бизнесмен Трамп просто выбивает деньги для американских предприятий ВПК. Ирония в том, что раньше обороноспособность Европы в огромной степени зависела от американских военных мощностей, баз и контингентов. Но теперь их выводят. Ах, извините, передислоцируют.Председатель военного комитета НАТО — американский адмирал Каво Драгоне заверил европейских союзников, что будет совсем не больно. Как комарик укусил. Американские корабли, самолеты и контингенты просто "стратегически релоцируются в другие регионы мира", прихватив с собой установки Patriot и всякое разное по списку.По данным New York Times, на первых порах выводу подлежат не менее 50 истребителей (треть от всех американских самолетов в Европе), 11 из 26 самолетов морского слежения, авианосная группа, подлодка, все восемь самолетов-заправщиков, одна из двух оперативных групп бомбардировщиков, а также несколько военных кораблей.Адмирал Драгоне отметил (не без сарказма), что уход США будет выгоден самим европейцам, так как "повысит их стратегическую автономность".На самом деле план по "передислокации американских войск" оказался тем же планом по их выводу, только в профиль. Более мягкие формулировки, но суть одна. Как видим, американцы не хотят рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины и любезно отходят в сторону, предоставляя эту возможность европейцам.Для России это, конечно, не повод расслабляться. Лидеры ведущих стран Европы окончательно потеряли берега и живут в стиле "слабоумие и отвага". Разорив своих граждан, набрав долгов на десятилетия вперед, они вполне способны раскрутить свой ВПК, а также напичкать европейские армии современным американским оружием. Производителей оружия из США тоже обрадует такая перспектива.Соответственно, мы должны предвидеть все угрозы и действовать на опережение. Только если мы будем безусловно превосходить европейцев в темпах роста ВПК, оснащенности и технологичности нашей армии, европейцы не посмеют сунуться. Для сохранения нашего лидерства в военной сфере мы приложим все усилия."Россия никогда не начнет третью мировую войну", — заявил на днях пресс-секретарь российского президента. Но если что, именно она ее закончит — причем так, что мало не покажется никому. И прежде всего — "шакалам Европы".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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политика, в мире, аналитика, европа, вашингтон, сша, нато, пентагон, россия, обострение ситуации вокруг украины