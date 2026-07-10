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Более килограмма марихуаны для продажи нашли у гражданина Грузии – МВД
Более килограмма марихуаны для продажи нашли у гражданина Грузии – МВД
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T15:55+0400
2026-07-10T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, во время обыска у задержанного обнаружили до одного килограмма марихуаны, а также 89 пакетиков с марихуаной, подготовленных к продаже.Позже полиция изъяла и материалы для расфасовки наркотика.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение для личных целей остаются административным правонарушением, а хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением.Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Более килограмма марихуаны для продажи нашли у гражданина Грузии – МВД
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, во время обыска у задержанного обнаружили до одного килограмма марихуаны, а также 89 пакетиков с марихуаной, подготовленных к продаже.
Позже полиция изъяла и материалы для расфасовки наркотика.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение для личных целей остаются административным правонарушением, а хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением.
Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.