https://sputnik-georgia.ru/20260710/bolee-kilogramma-marikhuany-dlya-prodazhi-nashli-u-grazhdanina-gruzii--mvd-299568403.html

Более килограмма марихуаны для продажи нашли у гражданина Грузии – МВД

Более килограмма марихуаны для продажи нашли у гражданина Грузии – МВД

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T15:55+0400

2026-07-10T15:55+0400

2026-07-10T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, во время обыска у задержанного обнаружили до одного килограмма марихуаны, а также 89 пакетиков с марихуаной, подготовленных к продаже.Позже полиция изъяла и материалы для расфасовки наркотика.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение для личных целей остаются административным правонарушением, а хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением.Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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