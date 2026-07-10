https://sputnik-georgia.ru/20260710/gde-vy-planiruete-provesti-svoy-letniy-otpusk-krome-gruzii-299567935.html
Где вы планируете провести свой летний отпуск, кроме Грузии?
Где вы планируете провести свой летний отпуск, кроме Грузии?
Sputnik Грузия
10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T14:31+0400
2026-07-10T14:31+0400
2026-07-10T14:31+0400
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Sputnik Грузия
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Где вы планируете провести свой летний отпуск, кроме Грузии?
© photo: Sputnik / Stringer17-й Фестиваль молодого грузинского вина в парке Мтацминда
© photo: Sputnik / Stringer
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