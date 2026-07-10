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Грузия выходит в лидеры по росту цен на продукты в 2026 году – видео
Грузия выходит в лидеры по росту цен на продукты в 2026 году – видео
Sputnik Грузия
В 2026 году Грузия окажется среди стран с наибольшим ростом цен на продукты. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)... 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T15:56+0400
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Это выведет Грузию на 21-е место среди 160 государств мира. Жители страны, согласно данным опросов, надеются на снижение цен. Однако сбудутся ли эти ожидания? В последние месяцы цены в Грузии продолжили расти, но менее интенсивно, чем зимой. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Власти ожидают, что к концу года инфляция замедлится до целевого уровня в 3%.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, цены, грузия, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, цены, грузия, видеоклуб , видео
Грузия выходит в лидеры по росту цен на продукты в 2026 году – видео
15:56 10.07.2026 (обновлено: 16:12 10.07.2026)
В 2026 году Грузия окажется среди стран с наибольшим ростом цен на продукты. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продовольственная инфляция в стране составит 8,2%.
Это выведет Грузию на 21-е место среди 160 государств мира. Жители страны, согласно данным опросов, надеются на снижение цен. Однако сбудутся ли эти ожидания? В последние месяцы цены в Грузии продолжили расти, но менее интенсивно, чем зимой. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Власти ожидают, что к концу года инфляция замедлится до целевого уровня в 3%.