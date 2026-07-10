https://sputnik-georgia.ru/20260710/izmena-rodine--premer-gruzii-rezko-otreagiroval-na-initsiativu-oppozitsii-299569806.html

Измена родине: премьер Грузии резко отреагировал на инициативу оппозиции

Измена родине: премьер Грузии резко отреагировал на инициативу оппозиции

Sputnik Грузия

Власти увидели в новой тактике оппозиции ставку на внешнее давление и санкционный сценарий 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T13:53+0400

2026-07-10T13:53+0400

2026-07-10T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии назвал предательством страны новую стратегию "Оппозиционного альянса" – "внутри акция, снаружи санкция".Стратегию "внутри акция, снаружи санкция" озвучил один из лидеров "Оппозиционного альянса" Ника Гварамия. По его словам, это единственный путь, который может привести к смене власти в Грузии, и партии должны решить, за что они борются.По его словам, такие заявления лишь подкрепляют иск с требованием упразднения ряда оппозиционных партий, внесенный правящей партией "Грузинская мечта" в Конституционный суд."Это открытое враждебное отношение к собственному народу, государству, стране, и этому нужно дать соответствующий ответ", – заявил Кобахидзе.В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело", и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты"."Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два положения Конституции Грузии.Первое касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции.Второе касается "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В качестве обоснования приведены события конфликта 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение