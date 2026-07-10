https://sputnik-georgia.ru/20260710/kak-sport-pytayutsya-prevratit-v-oruzhie-299572346.html

Как спорт пытаются превратить в оружие

Как спорт пытаются превратить в оружие

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T19:57+0400

2026-07-10T19:57+0400

2026-07-10T20:57+0400

спорт

аналитика

грузия

европа

тбилиси

москва

хвича кварацхелия

георгий деметрадзе

заза джанашия

уефа

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Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе рассказывает, почему российско-грузинский футбольный союз сильнее политики Великая игра ХХI века переживает не лучшие времена. И дело здесь вовсе не в тактике, не в судейских ошибках и не в падении зрелищности. Главным соперником футбола на современном этапе стала агрессивная геополитическая конъюнктура, стремящаяся превратить зеленый газон в арену для идеологического противостояния. Попытки искусственно насадить русофобские настроения в спорте, увы, стали привычным фоном крупных международных турниров. Наша память хранит агрессивные, далекие от принципов Fair Play кричалки на украинских стадионах в 2014 году, а современные реалии разочаровывают резкими, необоснованными выпадами со стороны отдельных грузинских спортивных комментаторов. Однако настоящий глубинный футбол живет по совсем другим законам – законам уважения, памяти и преемственности. Ярким доказательством тому служат трансляции матчей крупнейших турниров на российском телевидении. Как только мяч оказывается в ногах у Хвичи Кварацхелия, отечественные комментаторы и эксперты взрываются искренними комплиментами. Они открыто признают: этот парень – истинное украшение мирового футбола, и его присутствие делает любой международный форум ярче. Для заядлого российского болельщика, смотрящего матчи с неизменной любовью к своей стране и уважением к настоящему спорту, этот контраст очевиден. Пока трибуны и эфиры пытаются заразить вирусом разделения, футбольное сообщество голосует за талант. Но за этим восхищением скрывается важная историческая правда, о которой многие сегодня сознательно или умышленно забывают. Успехи грузинского футбола, как прошлые, так и самые современные, неразрывно и ментально связаны с Россией. Напоминание об этом – не упрек, а историческая необходимость, ведь, как гласит народная мудрость, нельзя плевать в колодец, из которого ты пил воду. Для тех, кто пытается стереть из истории спортивное братство двух наших народов, сухие цифры статистики могут стать холодным душем. Грузинские футболисты традиционно формировали одну из самых больших, ярких и колоритных диаспор в российском чемпионате. За всю историю российской Премьер-лиги более ста грузинских игроков официально выходили на поле в составах клубов России. Но статистика – дама капризная, она учитывает лишь тех, кто официально заигран за национальную сборную Грузии как легионер. В реальности же масштаб "грузинского следа" в России куда глубже, ведь судьбы сотен игроков переплетены с нашей страной на кровном, семейном уровне. Вспомним Георгия Циклаури – любимца самарских болельщиков, отдавшего годы легендарным "Крыльям Советов". Вспомним Георгия Джикия — многолетнего капитана московского "Спартака" и оплот обороны сборной России, лидера по духу и происхождению. Нельзя не упомянуть и Омари Тетрадзе, который на заре новой российской истории сделал осознанный выбор в пользу сборной России, став неотъемлемой частью футбольной летописи. Эти парни – этнические грузины, но для нашего болельщика они всегда были и остаются русскими футболистами, своими ребятами, ковавшими славу клубов РПЛ. Их имена не встретишь в списках иностранных легионеров, но именно они олицетворяют собой живой мост между двумя культурами. Чтобы понять, какую роль сыграл чемпионат России в становлении грузинских мастеров, достаточно взглянуть на список выдающихся футболистов, которые ковали историю РПЛ. Каждое имя здесь – это отдельная эпоха, вызывающая ностальгическую улыбку у болельщиков со стажем. Гия Григалава, Александр Амисулашвили, Леван Кобиашвили, Лаша Салуквадзе, Михаил Ашветия, Малхаз Асатиани, Джано Ананидзе, Саба Квирквелия, Заза Джанашия, Георгий Деметрадзе, Михаил Кавелашвили, Кахабер Цхададзе, Гогита Гогуа, Зурико Давиташвили, Нукри Ревишвили, Муртаз Шелия, Давид Сирадзе, Давид Муджири, Георгий Лория, Гоча Гогричиани. Каждый из этого списка привносил в российский футбол неповторимый южный колорит, страсть и высочайшую технику. Вспомните Зазу Джанашия – его культовые кульбиты после забитых мячей за московский "Локомотив" Юрия Семина до сих пор помнят в Черкизове. Вспомните тончайшего, техничного Джано Ананидзе, чья юность прошла в со спартаковским "тарасовским" борщом и с чемпионскими амбициями. Вспомните Малхаза Асатиани, ставшего незаменимой частью чемпионского механизма "железнодорожников". Возглавляет же этот список уникальный форвард – Георгий Деметрадзе. Да, он провел в чемпионате России не так много времени, как Амисулашвили или Квирквелия, и не собрал охапку золотых медалей. Но сезон 1999 года в составе владикавказской "Алании" стал его абсолютным бенефисом. Деметрадзе забил 21 гол в 28 матчах, став лучшим бомбардиром первенства и получив признание как самый яркий, неудержимый и зрелищный игрок года. Россия дала ему сцену, на которой его талант засиял на всю Европу. Прямым продолжением этой традиции является главная звезда современного грузинского футбола – Хвича Кварацхелия. Сегодня весь мир восхищается его проходами в составе итальянского "Наполи" и французского "ПСЖ", а эксперты всерьез обсуждают его шансы на получение "Золотого мяча". Но где этот алмаз получил свою огранку? Где он превратился из перспективного юноши в зрелого мастера, способного разрывать оборону лучших клубов Европы? Ответ однозначен – в России. Свои первые серьезные шаги во взрослом футболе Кварацхелия делал в московском "Локомотиве", где его опекал умудренный опытом Юрий Семин. Затем был казанский "Рубин" Леонида Слуцкого, где Хвича окончательно окреп, оброс спортивной "мускулатурой" и набрался тактической зрелости. Чемпионат России стал для него тем самым фундаментом, без которого взлет на вершину Серии А был бы попросту невозможен. Тем обиднее видеть, как околофутбольные радикалы пытаются вбить клин между молодым игроком и страной, которая дала ему путевку в жизнь. Недавний инцидент, ставший личным разочарованием для многих, наглядно показал масштабы этого давления. Российский журналист вежливо попросил Хвичу прокомментировать финал Лиги чемпионов на русском языке – языке, который футболист прекрасно знает и на котором годами общался с друзьями по команде. Хвича отказался, сделав это максимально аккуратно и дипломатично. Стоит ли винить парня? Ни в коем случае. Любой здравомыслящий человек понимает: этот отказ был продиктован не личной неприязнью, а элементарным чувством самосохранения. В условиях, когда на его родине радикально настроенные группы готовы подвергнуть спортсмена жесточайшей травле и издевательствам за любое проявление дружелюбия к России, Хвича был вынужден защищаться. Русофобия, искусственно насаждаемая сверху, берет в заложники самих спортсменов. Чтобы до конца осознать глубину российско-грузинских футбольных связей, нужно заглянуть еще дальше – в золотой век советского спорта. Все величайшие триумфы грузинского футбола были бы немыслимы без единого спортивного и культурного пространства СССР. Возьмем исторический триумф тбилисского "Динамо" 1981 года, когда команда завоевала престижнейший европейский трофей – Кубок обладателей кубков УЕФА. Разве этот полет к вершине был бы возможен, если бы команда не закалялась в жесточайшей конкуренции чемпионата Советского Союза, еженедельно сражаясь с киевским и московским "Динамо", "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом"? Это была единая школа высшего мастерства. Более того, первые в истории золотые медали чемпионата СССР тбилисское "Динамо" завоевало в 1964 году под руководством легендарного российского тренера Михаила Якушина (вошедшего в историю футбола как "Хитрый Михей"). Именно Якушин, плоть от плоти представитель московской футбольной школы, сумел дисциплинировать яркий, но порой хаотичный кавказский темперамент, выстроив из него чемпионскую систему. И, пожалуй, самое главное: те великие победы были гимном подлинного интернационализма. На поле тбилисского "Динамо" бок о бок ковали славу игроки, чьи народы сегодня пытаются поссорить политики. Решающие голы забивал этнический абхаз Виталий Дараселия – человек трагической судьбы, чье имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Рядом с ним блистал великолепный осетин Владимир Гуцаев. Они не делили друг друга по национальному признаку, они защищали честь своей большой команды и дарили невероятную радость миллионам людей от Тбилиси до Москвы. Футбол обладает уникальным качеством – это мощнейший инструмент публичной дипломатии. Когда политики заходят в тупик, возводя стены и закрывая границы, именно люди спорта способны протянуть друг другу руку через любые барьеры. Знаменитый советский вратарь, уроженец Тбилиси, ныне проживающий в России, Анзор Кавазашвили недавно высказал глубокую и точную мысль: Хвича Кварацхелия – это во многом продукт российской футбольной школы, ведь именно в нашей стране он состоялся как мастер. И именно господин Кавазашвили выступил со знаковой инициативой – провести товарищеский матч между национальными сборными России и Грузии. Такой матч необходим нам всем. Углубление отношений между нашими футбольными федерациями, возобновление регулярных спортивных контактов – это не просто шаги к развитию игры. Это действенное лекарство от той политической вражды, которая годами пытается разрушить вековую дружбу между нашими народами. В студенческие годы я работал в известном спортивном издании "11-11", всю жизнь болел за сборную Грузии и прекрасно знаю, какую консолидирующую, исцеляющую силу несет в себе футбол. Наша общая цель – сделать так, чтобы грузинские футболисты снова радовали российских болельщиков на полях РПЛ, чтобы возродились классические российско-картлийские противостояния, наполненные взаимным уважением. Историческая дружба, потрепанная политическими штормами, не разрушена. И мы верим, что эту временную темноту и вражду мы обязательно победим одной большой, чистой и великой любовью – любовью к человеку, к своей истории и к великой игре.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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спорт, аналитика, грузия, европа, тбилиси, москва, хвича кварацхелия, георгий деметрадзе, заза джанашия, уефа, цска, грузино-российские отношения, россия