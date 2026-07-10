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Какой сегодня церковный праздник: 10 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 10 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 10 июля отмечают день памяти cвятых Иоанны, Сампсона, Севира и Георгия 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T01:01+0400

2026-07-10T01:01+0400

2026-07-10T01:01+0400

религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иоанна МироносицаПо церковному календарю 10 июля поминают cвятую Иоанну Мироносицу, которая была в числе женщин, следовавших за Христом.Женщины, которые видели в Иисусе учителя, хотели быть рядом, слушать его и служить по мере сил. Они занимались бытовыми вопросами, помогая Спасителю и его ученикам.Они принадлежали к разным сословиям. Среди них были и родственницы апостолов, и отвергнутые иудейским обществом грешницы, которым Иисус подарил надежду на искупление грехов через покаяние.Иоанна – супруга Хузы, управляющего дворца царя Ирода, знатная придворная дама, которая до встречи со Христом ничем не выделялась среди окружающих. Есть версия, что будущая Мироносица, уверовав, последовала за Спасителем после того, как Он исцелил ее сына.Ранее она спрятала голову Иоанна Крестителя, казненного во дворце Ирода. Мироносица погребла главу пророка на Елеонской горе, где спустя 300 лет произошло ее первое обретение.Иоанна также пошла к Гробу Господню вместе с другими женами-мироносицами, чтобы отдать последние почести Учителю, и стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о Воскресении Христа.Сампсон СтранноприимецПо церковному календарю 10 июля поминают преподобного Сампсона Странноприимца. Родился будущий святой в знатной и богатой семье в Риме. Получив хорошее образование и изучив врачебное искусство, он бесплатно лечил, главным образом нищих и убогих.Сампсон после смерти родителей, раздав все имущество и отпустив рабов на свободу, отправился в пустыню, где вел аскетическую жизнь. Затем Божий промысел привел его в Константинополь, где, поселившись в небольшом доме, он принимал странников, больных и нищих, помогая всем, чем мог.Византийский император Юстиниан I, тяжело заболев, увидел во сне человека, который мог его исцелить. Им оказался преподобный Сампсон, исцеливший его одним прикосновением руки. Император в благодарность, по просьбе Сампсона, построил странноприимный дом и больницу, где преподобный нес свое служение до глубокой старости.Севир ПресвитерПо церковному календарю 10 июля поминают преподобного Севира Пресвитера, служившего в церкви Пресвятой Богородицы в селении Интероклея (Средняя Италия) в VI веке.Будущий святой был добродетельным и вел благочестивую жизнь. Однажды его позвали для напутствия умирающего. Севир, обрезавший грозди винограда, велел посланникам возвращаться, сказав, что тотчас их догонит, но немного задержался в саду.Больной к его приходу умер, и пресвитер начал горько плакать, считая себя виновным в смерти человека без покаяния. В слезах он упал перед умершим, горько каясь и называя себя убийцей.Внезапно покойник ожил. Он рассказал всем присутствующим, что, когда демоны хотели завладеть его душой, один из ангелов сказал: "Возвратите его, потому что о нем плачет пресвитер Севир, и ради его слез Господь даровал ему этого человека".Возблагодарив Господа, пресвитер исповедал и причастил воскресшего, который прожил еще семь дней, пребывая в постоянной молитве.Георгий ИверскийПо церковному календарю 10 июля поминают преподобного Георгия III Иверского Святогорца (Мтацминдели), Афонского (Атонели) – грузинского монаха, настоятеля Иверского монастыря.Родился будущий святой в семье знатных владетелей в Грузии в 1009 году (по некоторым данным, в 1014-м). С юных лет воспитывался в монастырях, а прекрасное разностороннее образование получил в Константинополе.Вернувшись в Грузию, он принял монашество, а затем отправился в Палестину для поклонение святым местам.Великую схиму принял в 30-летнем возрасте и отправился на святую гору Афон, где работал над переводом богослужебных книг и творений святых отцов. Грузинская православная церковь поныне признает канонической и допустимой для церковного употребления редакцию Священного Писания, принадлежащую перу Георгия Иверского.За великие подвиги, мудрость и смирение его избрали настоятелем Иверского монастыря. Для подтверждения права грузин на Иверскую обитель преподобный посетил Константинополь, где получил жалованную грамоту от императора Константина IX Мономаха (1042-1055).Преподобный по приглашению грузинского царя Баграта IV (1027-1072) провел в Грузии пять лет, где помогал благоустроению церковной жизни, учил народ и занимался распространением своих переводческих трудов. Предвидя свою кончину, он отправился на святую гору, но, не дойдя до Афона, мирно скончался в 1066 году, накануне праздника первоверховных апостолов.ИмениныПо церковному календарю 10 июля именины отмечают Амвросий, Иоанна, Георгий, Мартин, Самсон и Серапион.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников