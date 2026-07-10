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Кровавый конфликт из-за шума во дворе Тбилиси: подросток ранен, мужчина задержан
Кровавый конфликт из-за шума во дворе Тбилиси: подросток ранен, мужчина задержан
Sputnik Грузия
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik.Сотрудники полиции задержали человека по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным СМИ, инцидент произошел в районе Вашлиджвари в Тбилиси. Предварительно установлено, что между 26-летним мужчиной и группой подростков произошел конфликт из-за шума во дворе.В ходе ссоры обвиняемый нанес одному из подростков несколько ударов холодным оружием и скрылся с места происшествия.Пострадавший был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. По информации телеканала "ТВ Пирвели", родственники подростка заявляют, что его состояние оценивается как критически тяжелое. По их словам, у 15-летнего школьника имеются множественные повреждения, ему была проведена срочная операция.Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Полиция также изъяла нож, который, предположительно, был использован при совершении преступления.Расследование ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 13 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Кровавый конфликт из-за шума во дворе Тбилиси: подросток ранен, мужчина задержан
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik.Сотрудники полиции задержали человека по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным СМИ, инцидент произошел в районе Вашлиджвари в Тбилиси. Предварительно установлено, что между 26-летним мужчиной и группой подростков произошел конфликт из-за шума во дворе.
В ходе ссоры обвиняемый нанес одному из подростков несколько ударов холодным оружием и скрылся с места происшествия.
Пострадавший был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. По информации телеканала "ТВ Пирвели", родственники подростка заявляют, что его состояние оценивается как критически тяжелое. По их словам, у 15-летнего школьника имеются множественные повреждения, ему была проведена срочная операция.
Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Полиция также изъяла нож, который, предположительно, был использован при совершении преступления.
Расследование ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 13 лет.