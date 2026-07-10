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Лавров: Москва больше не верит в стремление Запада к переговорам
Лавров: Москва больше не верит в стремление Запада к переговорам
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России обратил внимание на то, что западные страны, имитируя готовность к переговорам, перешли к ультиматумам в адрес РФ 10.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Россия больше не будет верить странам Запада в их желание переговоров по Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.Министр находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по странам Африки. Ранее он уже посетил Эфиопию и Нигер.Лавров отметил, что российская сторона дала оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада.По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.Ряд западных стран помогают вооружением и техникой киевскому режиму. По итогам саммита Североатлантического альянса в Анкаре, НАТО обязалось предоставить Украине в 2026-м вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро и как минимум на такую же сумму – в 2027-м.Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".В Кремле также обращали внимание на то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, украина, москва, сергей лавров, нато
россия, в мире, политика, украина, москва, сергей лавров, нато
Лавров: Москва больше не верит в стремление Запада к переговорам
12:26 10.07.2026 (обновлено: 18:02 10.07.2026)
Министр иностранных дел России обратил внимание на то, что западные страны, имитируя готовность к переговорам, перешли к ультиматумам в адрес РФ
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Россия больше не будет верить странам Запада в их желание переговоров по Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Министр находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по странам Африки. Ранее он уже посетил Эфиопию и Нигер.
Лавров отметил, что российская сторона дала оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада.
По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.
"Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Ряд западных стран помогают вооружением и техникой киевскому режиму. По итогам саммита Североатлантического альянса в Анкаре, НАТО обязалось предоставить Украине в 2026-м вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро и как минимум на такую же сумму – в 2027-м.
Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
В Кремле также обращали внимание на то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.