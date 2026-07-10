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МИД: удары ВСУ по энергообъектам России не влияют на ее военные возможности
МИД: удары ВСУ по энергообъектам России не влияют на ее военные возможности
Sputnik Грузия
Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств простых граждан, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры никак не повлияют на военные возможности России, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.В ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", он отметил, что ВСУ "ежедневно и целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры" Российской Федерации, хотя в Киеве "прекрасно знают, что такими ударами никак не повлияют на военные возможности" РФ.Президент России Владимир Путин на совещании на пункте управления Объединенной группировки войск 3 июля заявил, что чем больше противник наносит ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем шире придется делать зону безопасности.Родион Мирошник также обратил внимание на то, что Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных беспилотников, которые киевский режим нацеливает на гражданское население России и применяет "все с большим размахом".В частности, отметил посол, в Херсонской области, которая является плодородным краем с жарким летом, ВСУ с помощью дронов регулярно поджигают посевы сельхозкультур и травы заповедных степей.Он назвал это "бандитским способом нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, минск, владимир путин, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, минск, владимир путин, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины
МИД: удары ВСУ по энергообъектам России не влияют на ее военные возможности
18:30 10.07.2026 (обновлено: 23:09 10.07.2026)
Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств простых граждан, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры никак не повлияют на военные возможности России, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
В ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", он отметил, что ВСУ "ежедневно и целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры" Российской Федерации, хотя в Киеве "прекрасно знают, что такими ударами никак не повлияют на военные возможности" РФ.
Истинная цель этих атак, подчеркнул посол, – сделать невыносимыми условия жизни мирных граждан, что прямо нарушает Женевские конвенции.
Президент России Владимир Путин на совещании на пункте управления Объединенной группировки войск 3 июля заявил, что чем больше противник наносит ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем шире придется делать зону безопасности.
Родион Мирошник также обратил внимание на то, что Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных беспилотников, которые киевский режим нацеливает на гражданское население России и применяет "все с большим размахом".
В частности, отметил посол, в Херсонской области, которая является плодородным краем с жарким летом, ВСУ с помощью дронов регулярно поджигают посевы сельхозкультур и травы заповедных степей.
"Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательными боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям", – подчеркнул Мирошник.
Он назвал это "бандитским способом нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению".