https://sputnik-georgia.ru/20260710/novaya-gruzinskaya-aviakompaniya-svyazhet-tbilisi-s-tel-avivom-299574499.html
Новая грузинская авиакомпания свяжет Тбилиси с Тель-Авивом
Новая грузинская авиакомпания свяжет Тбилиси с Тель-Авивом
Sputnik Грузия
Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T21:48+0400
2026-07-10T21:48+0400
2026-07-10T21:48+0400
грузия
новости
туризм
тбилисский международный аэропорт
tav georgia
тбилиси
тель-авив
израиль
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817350_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_c383763f92efe40b819118e24dbf33ad.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Новая грузинская авиакомпания OneClick Airways начала выполнять регулярные рейсы Тбилиси – Тель-Авив из Тбилисского международного аэропорта, сообщила телекомпания "Рустави 2". Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю. Рейсы Тель-Авив – Тбилиси будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а рейсы Тбилиси – Тель-Авив – по понедельникам и пятницам. По информации телеканала, OneClick Airways уже доставила первых пассажиров из израильской столицы в Тбилиси на самолете Boeing 737. В честь запуска первого рейса состоялось символическое мероприятие, организованное компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Кроме того, на прошлой неделе OneClick Airlines также начала выполнять регулярные рейсы в Тель-Авив из Батуми. Авиакомпания OneClick Airways вышла на грузинский рынок в марте текущего года. Авиакомпания имеет право перевозить как грузы, так и пассажиров. В реестре на авиакомпанию зарегистрирован один самолет – Boeing 737-81B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
тель-авив
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817350_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_e2dfff13d4bb6f978f11d902a46162c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, тель-авив, израиль, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, тель-авив, израиль, авиасообщение в грузии
Новая грузинская авиакомпания свяжет Тбилиси с Тель-Авивом
Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Новая грузинская авиакомпания OneClick Airways начала выполнять регулярные рейсы Тбилиси – Тель-Авив из Тбилисского международного аэропорта, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю.
Рейсы Тель-Авив – Тбилиси будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а рейсы Тбилиси – Тель-Авив – по понедельникам и пятницам.
По информации телеканала, OneClick Airways уже доставила первых пассажиров из израильской столицы в Тбилиси на самолете Boeing 737. В честь запуска первого рейса состоялось символическое мероприятие, организованное компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Кроме того, на прошлой неделе OneClick Airlines также начала выполнять регулярные рейсы в Тель-Авив из Батуми.
Авиакомпания OneClick Airways вышла на грузинский рынок в марте текущего года. Авиакомпания имеет право перевозить как грузы, так и пассажиров. В реестре на авиакомпанию зарегистрирован один самолет – Boeing 737-81B.