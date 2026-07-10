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Новая грузинская авиакомпания свяжет Тбилиси с Тель-Авивом

Новая грузинская авиакомпания свяжет Тбилиси с Тель-Авивом

Sputnik Грузия

Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T21:48+0400

2026-07-10T21:48+0400

2026-07-10T21:48+0400

грузия

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Новая грузинская авиакомпания OneClick Airways начала выполнять регулярные рейсы Тбилиси – Тель-Авив из Тбилисского международного аэропорта, сообщила телекомпания "Рустави 2". Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю. Рейсы Тель-Авив – Тбилиси будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а рейсы Тбилиси – Тель-Авив – по понедельникам и пятницам. По информации телеканала, OneClick Airways уже доставила первых пассажиров из израильской столицы в Тбилиси на самолете Boeing 737. В честь запуска первого рейса состоялось символическое мероприятие, организованное компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Кроме того, на прошлой неделе OneClick Airlines также начала выполнять регулярные рейсы в Тель-Авив из Батуми. Авиакомпания OneClick Airways вышла на грузинский рынок в марте текущего года. Авиакомпания имеет право перевозить как грузы, так и пассажиров. В реестре на авиакомпанию зарегистрирован один самолет – Boeing 737-81B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, тель-авив, израиль, авиасообщение в грузии