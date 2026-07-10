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Новый Дом бракосочетаний построят в Батуми
Новый Дом бракосочетаний построят в Батуми
Sputnik Грузия
Архитектурная концепция здания полностью соответствует современной городской среде Батуми 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T23:31+0400
2026-07-10T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Строительство нового Дома бракосочетаний в Батуми – еще один важный проект в развитии современной общественной инфраструктуры, направленный на предоставление гражданам качественных, комфортных и современных услуг, говорится в сообщении министерства юстиции Грузии. Проект разработан грузинским архитектором. Архитектурная концепция здания полностью соответствует современной городской среде Батуми, архитектурному облику города и прибрежному ландшафту. Строительство нового Дома бракосочетаний является частью последовательной политики министерства юстиции, которая предусматривает развитие современных, эффективных и ориентированных на граждан государственных услуг. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, функциональное пространство и высокие стандарты обслуживания. В результате реализации проекта Батуми получит еще один современный общественный объект, который значительно обогатит городскую среду, улучшит качество обслуживания и станет одной из выдающихся достопримечательностей города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
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грузия, новости, общество, батуми, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, батуми, министерство юстиции грузии
Новый Дом бракосочетаний построят в Батуми
Архитектурная концепция здания полностью соответствует современной городской среде Батуми
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Строительство нового Дома бракосочетаний в Батуми – еще один важный проект в развитии современной общественной инфраструктуры, направленный на предоставление гражданам качественных, комфортных и современных услуг, говорится в сообщении министерства юстиции Грузии.
Проект разработан грузинским архитектором. Архитектурная концепция здания полностью соответствует современной городской среде Батуми, архитектурному облику города и прибрежному ландшафту.
Строительство нового Дома бракосочетаний является частью последовательной политики министерства юстиции, которая предусматривает развитие современных, эффективных и ориентированных на граждан государственных услуг. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, функциональное пространство и высокие стандарты обслуживания.
В результате реализации проекта Батуми получит еще один современный общественный объект, который значительно обогатит городскую среду, улучшит качество обслуживания и станет одной из выдающихся достопримечательностей города.