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Новый расклад в "Нацдвижении": Саакашвили меняет правила игры

Новый расклад в "Нацдвижении": Саакашвили меняет правила игры

Sputnik Грузия

В правящей партии считают, что находящийся в заключении Саакашвили безуспешно пытается выйти из политического кризиса за счет структурных изменений 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T20:56+0400

2026-07-10T20:56+0400

2026-07-10T20:56+0400

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михаил саакашвили

нанука жоржолиани

единое национальное движение

тинатин бокучава

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. В "Едином национальном движении" возникли новые разногласия после решения Михаила Саакашвили создать "Совет реформаторов", который должен изменить внутреннюю структуру партии. Ранее Саакашвили объявил о создании "Совета реформаторов", который он намерен возглавить, а телеведущая Нанука Жоржолиани должна стать исполнительным секретарем совета. Исполняющая обязанности председателя ЕНД Тина Бокучава заявила, что решение Саакашвили вызвало вопросы и замешательство в обществе. По ее словам, изначально реформирование партии планировалось под ее руководством, однако позже стало известно, что Саакашвили предложил Нануке Жоржолиани возглавить ЕНД. Вскоре после этого было объявлено о создании "Совета реформаторов". Бокучава заявила, что останется в партии, но, вероятнее всего, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя. Она также подчеркнула, что формальная отмена должности председателя партии юридически невозможна. "Мой двухлетний мандат, который предоставил мне партийный съезд, завершился 8 июля 2026 года. Согласно уставу, я продолжу нести эту ответственность до тех пор, пока новый партийный съезд не изберет нового руководителя", – сказала Бокучава. По ее словам, любые изменения в структуре партии должны соответствовать законодательству, чтобы не создавать оснований для юридических претензий к ЕНД. Бокучава также заявила, что не видит себя в "Совете реформаторов", поскольку считает его отдельной от партийной структуры площадкой. "Скорее всего, нет. Поскольку это будет структура, стоящая в стороне от партии, было бы правильнее, чтобы она была сформирована из непартийных людей", – отметила она. Заявление Жоржолиани В свою очередь Нанука Жоржолиани заявила, что Саакашвили изначально предлагал Бокучава участие в "Совете реформаторов". По ее словам, экс-президент обсуждал эту идею с Бокучава еще до публикации своего обращения, а сама Жоржолиани встречалась с бывшим председателем ЕНД примерно за полторы недели до этого. Она отметила, что Бокучава предлагалась роль, связанная с внешним направлением, которое является одной из ее сильных сторон. "Я думаю, что в том, в чем Тина является вне конкуренции внутри партии, она должна была быть представителем "Совета реформаторов"", – сказала Жоржолиани. По ее словам, создание нового совета не означает упразднение должности председателя ЕНД. Жоржолиани заявила, что через шесть месяцев сторонники партии напрямую изберут нового руководителя. Жоржолиани пояснила, что "Совет реформаторов" будет независимой от партии структурой, которая будет вырабатывать рекомендации для ЕНД. Реакция "Грузинской мечты" В правящей партии считают, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили безуспешно пытается выйти из политического кризиса за счет структурных изменений. Депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили заявил, что на самом деле "Национальное движение" никогда не было политической партией, а "всегда было конторой агентов". "Так было, когда они находились у власти, и эту функцию они до сих пор не изменили", – заявил Ионатамишвили. Депутат также раскритиковал инициативу Саакашвили по созданию "Совета реформаторов", назвав ее попыткой сохранить влияние внутри партии. Комментируя роль Саакашвили в ЕНД, Ионатамишвили заявил, что бывший президент всегда оставался лидером партии и не сможет изменить сложившуюся ситуацию. В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону. Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, единое национальное движение, тинатин бокучава