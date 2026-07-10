https://sputnik-georgia.ru/20260710/oppozitsioner-poluchil-13-let-tyurmy-za-popytku-terakta-v-gruzii-299571621.html

Оппозиционер получил 13 лет тюрьмы за попытку теракта в Грузии

Оппозиционер получил 13 лет тюрьмы за попытку теракта в Грузии

Sputnik Грузия

Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь и облил бензином помещение, попытавшись... 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T17:57+0400

2026-07-10T17:57+0400

2026-07-10T17:57+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили к 13 годам тюрьмы за попытку поджога канцелярии Тбилгорсуда в ноябре 2025 года. Суд признал Элисашвили виновным в том, что 29 ноября 2025 года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь и облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, попытавшись совершить поджог. Согласно данным МВД, помешать Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. Помимо этого суду предстоит вынести приговор по другому эпизоду террористического акта 4 мая 2025 года. Тогда Элисашвили поджог архив суда , где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел. Следствие считает, что действия обвиняемого были направлены на дестабилизацию одной из ветвей власти – судебной власти и правосудия. Кроме того, путем уничтожения инфраструктуры суда, отдельных дел и других важных материалов, он причинил значительный имущественный ущерб. Также обвиняемый создал угрозу здоровью и жизни трех сотрудников службы приставов, находившихся в тот момент в здании суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, алеко элисашвили, тбилисский городской суд