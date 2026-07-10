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Откуда в Грузии мука: топ-5 импортеров

Откуда в Грузии мука: топ-5 импортеров

Sputnik Грузия

Грузия за пять месяцев 2026 года закупила у России 7,5 тысячи тонн муки на сумму 3,6 миллиона долларов 10.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Основным поставщиком пшеничной муки в Грузию является Россия, Грузия также покупает муку из Турции и Азербайджана, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстата". Согласно данным "Сакстата", Грузия за пять месяцев 2026 года закупила у России 7,5 тысячи тонн муки на сумму 3,6 миллиона долларов. На втором месте по поставкам – Турция, откуда поступило 1,3 тысячи тонн на сумму 777 тысяч долларов, а на третьем – Азербайджан, 1,3 тысячи тонн на сумму 601 тысяча долларов. Также в топ-5 стран-поставщиков муки в 2026 году вошли Италия, откуда в Грузию завезли за первые пять месяцев 2026 года 184 тонны муки на сумму 206 тысяч долларов, и Украина – 152 тонны на сумму 82 тысячи долларов. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Согласно постановлению правительства от 28 февраля текущего года, импорт более 200 килограммов пшеничной муки теперь облагается налогом в размере 0,3 лари за килограмм (300 лари за тонну), вместо 0,25 лари. Импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей теперь облагается налогом в размере 0,2 лари за килограмм, вместо 0,1 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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