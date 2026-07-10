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Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?
Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?
Sputnik Грузия
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов... 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T01:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Выбор новой операционной модели для глубоководного порта Анаклия был обусловлен возросшим международным интересом к Среднему коридору и увеличением грузопотоков, - заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее. По ее словам, в текущем году грузопоток вырос на 21%, за последние 4 года он превысил 46%, и при этом, грузопоток увеличился по всем категориям грузов во всех портах Грузии. По ее словам, структура транспортно-логистического сектора изменилась, и сегодня страны региона сотрудничают гораздо теснее, поскольку Средний коридор предполагает синхронную работу нескольких стран. План развития инфраструктуры Грузии полностью согласован со странами-партнерами, что позволит увеличить пропускную способность маршрута до 25 миллионов тонн в течение следующих трех лет. Министр подчеркнула последовательность решений государства и отметила, что исторические инвестиции в железную дорогу напрямую связаны с увеличением портовых мощностей, где порт Анаклия играет решающую роль. Новая модель, по ее словам, укрепляет суверенитет страны и учитывает интересы партнеров. Министр пояснила, что в рамках новой модели роли государства и частного сектора четко разделены. Государство будет 100% владельцем порта, объем инвестиций в первую фазу порта установлен на уровне 1,1 миллиарда долларов, из которых 350-400 миллионов долларов составят инвестиции частных арендаторов. Кроме того, по словам Квривишвили, государство будет уделять большое внимание отбору частных инвесторов – субарендаторов. "Будь то контейнерный терминал или терминал для сухих и насыпных грузов, в зависимости от профиля и категории грузов. Таким образом, инвесторам и операторам придется самостоятельно организовывать и оснащать терминалы, которыми они управляют, и это потребует инвестиций в размере приблизительно 350-400 миллионов долларов, которые будут привлечены от частных операторов", - сказала Квривишвили. Министр отметила, что для правительства была крайне важно, чтобы стратегический объект находился в государственной собственности, чтобы государство обладало абсолютно всеми рычагами для принятия решений в соответствии с национальными интересами при эксплуатации порта, включая коммерческие или операционные. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов непосредственно из бюджета. По словам министра, государство ведет переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении этой суммы. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Ранее, власти заявлали, что владельцем 51% доли в порту Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальная доля достанется частному инвестору. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, мариам квривишвили, анаклия, порт анаклия
экономика, новости, грузия, мариам квривишвили, анаклия, порт анаклия
Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов непосредственно из бюджета
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Выбор новой операционной модели для глубоководного порта Анаклия был обусловлен возросшим международным интересом к Среднему коридору и увеличением грузопотоков, - заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".
Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.
"Главное и наиболее важное – это высокий интерес к Среднему коридору в контексте глобальной политики. Во-вторых, мы видим, что динамика грузопотока в Среднем коридоре и, конечно же, в нашей стране в целом фактически увеличивается каждый месяц", - заявила Квривишвили.
По ее словам, в текущем году грузопоток вырос на 21%, за последние 4 года он превысил 46%, и при этом, грузопоток увеличился по всем категориям грузов во всех портах Грузии.
По ее словам, структура транспортно-логистического сектора изменилась, и сегодня страны региона сотрудничают гораздо теснее, поскольку Средний коридор предполагает синхронную работу нескольких стран. План развития инфраструктуры Грузии полностью согласован со странами-партнерами, что позволит увеличить пропускную способность маршрута до 25 миллионов тонн в течение следующих трех лет.
Министр подчеркнула последовательность решений государства и отметила, что исторические инвестиции в железную дорогу напрямую связаны с увеличением портовых мощностей, где порт Анаклия играет решающую роль. Новая модель, по ее словам, укрепляет суверенитет страны и учитывает интересы партнеров.
Правительство Грузии выбрало наиболее широко применяемую в мировой практике модель - "Лендлорд", в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление, а терминалы будут передаваться в долгосрочную аренду различным международным операторам.
Министр пояснила, что в рамках новой модели роли государства и частного сектора четко разделены. Государство будет 100% владельцем порта, объем инвестиций в первую фазу порта установлен на уровне 1,1 миллиарда долларов, из которых 350-400 миллионов долларов составят инвестиции частных арендаторов. Кроме того, по словам Квривишвили, государство будет уделять большое внимание отбору частных инвесторов – субарендаторов.
"Будь то контейнерный терминал или терминал для сухих и насыпных грузов, в зависимости от профиля и категории грузов. Таким образом, инвесторам и операторам придется самостоятельно организовывать и оснащать терминалы, которыми они управляют, и это потребует инвестиций в размере приблизительно 350-400 миллионов долларов, которые будут привлечены от частных операторов", - сказала Квривишвили.
Министр отметила, что для правительства была крайне важно, чтобы стратегический объект находился в государственной собственности, чтобы государство обладало абсолютно всеми рычагами для принятия решений в соответствии с национальными интересами при эксплуатации порта, включая коммерческие или операционные.
"В-третьих, для нас будет особенно важно консолидировать интересы наших дружественных стран, стран-стратегических партнеров, консолидировать их грузоперевозки, чтобы сделать глубоководный порт Анаклии ключевым звеном в контексте Среднего коридора посредством совместных усилий", — сказала министр.
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов непосредственно из бюджета. По словам министра, государство ведет переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении этой суммы.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.
Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Ранее, власти заявлали, что владельцем 51% доли в порту Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальная доля достанется частному инвестору.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.