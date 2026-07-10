https://sputnik-georgia.ru/20260710/pochemu-pravitelstvo-gruzii-reshilo-postroit-port-anakliya-po-novoy-modeli-299563635.html

Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?

Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?

Sputnik Грузия

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов... 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T01:01+0400

2026-07-10T01:01+0400

2026-07-10T01:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Выбор новой операционной модели для глубоководного порта Анаклия был обусловлен возросшим международным интересом к Среднему коридору и увеличением грузопотоков, - заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь 100% владельцем порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее. По ее словам, в текущем году грузопоток вырос на 21%, за последние 4 года он превысил 46%, и при этом, грузопоток увеличился по всем категориям грузов во всех портах Грузии. По ее словам, структура транспортно-логистического сектора изменилась, и сегодня страны региона сотрудничают гораздо теснее, поскольку Средний коридор предполагает синхронную работу нескольких стран. План развития инфраструктуры Грузии полностью согласован со странами-партнерами, что позволит увеличить пропускную способность маршрута до 25 миллионов тонн в течение следующих трех лет. Министр подчеркнула последовательность решений государства и отметила, что исторические инвестиции в железную дорогу напрямую связаны с увеличением портовых мощностей, где порт Анаклия играет решающую роль. Новая модель, по ее словам, укрепляет суверенитет страны и учитывает интересы партнеров. Министр пояснила, что в рамках новой модели роли государства и частного сектора четко разделены. Государство будет 100% владельцем порта, объем инвестиций в первую фазу порта установлен на уровне 1,1 миллиарда долларов, из которых 350-400 миллионов долларов составят инвестиции частных арендаторов. Кроме того, по словам Квривишвили, государство будет уделять большое внимание отбору частных инвесторов – субарендаторов. "Будь то контейнерный терминал или терминал для сухих и насыпных грузов, в зависимости от профиля и категории грузов. Таким образом, инвесторам и операторам придется самостоятельно организовывать и оснащать терминалы, которыми они управляют, и это потребует инвестиций в размере приблизительно 350-400 миллионов долларов, которые будут привлечены от частных операторов", - сказала Квривишвили. Министр отметила, что для правительства была крайне важно, чтобы стратегический объект находился в государственной собственности, чтобы государство обладало абсолютно всеми рычагами для принятия решений в соответствии с национальными интересами при эксплуатации порта, включая коммерческие или операционные. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 миллиарда долларов, и в виду нового решения государству придется потратить еще 200 миллионов долларов непосредственно из бюджета. По словам министра, государство ведет переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении этой суммы. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Ранее, власти заявлали, что владельцем 51% доли в порту Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальная доля достанется частному инвестору. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, мариам квривишвили, анаклия, порт анаклия