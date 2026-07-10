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Политика многовекторности Грузии
Политика многовекторности Грузии
Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" активно заявляет о многовекторной политике страны в турбулентные времена. Оппоненты называют ее "отступлением от... 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T15:31+0400
2026-07-10T15:31+0400
2026-07-10T15:31+0400
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Правительство "Грузинской мечты" активно заявляет о многовекторной политике страны в турбулентные времена. Оппоненты называют ее "отступлением от демократических норм" и "дистанцированием от Запада".Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, воспринимается ли политика правительства как нечто временное или же как реальная смена внешнеполитического курса. 54,8% участников опроса воспринимают происходящие изменения как смену парадигмы, в то время как 25% – считают их временным явлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, инфографика, грузинская мечта - демократическая грузия, инфографика
грузия, политика, новости, инфографика, грузинская мечта - демократическая грузия, инфографика
Политика многовекторности Грузии
Правительство "Грузинской мечты" активно заявляет о многовекторной политике страны в турбулентные времена. Оппоненты называют ее "отступлением от демократических норм" и "дистанцированием от Запада".
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, воспринимается ли политика правительства как нечто временное или же как реальная смена внешнеполитического курса. 54,8% участников опроса воспринимают происходящие изменения как смену парадигмы, в то время как 25% – считают их временным явлением.