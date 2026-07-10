https://sputnik-georgia.ru/20260710/pritok-krupnykh-investitsiy-v-gruziyu-prodolzhitsya---zamministra-299568124.html
Приток крупных инвестиций в Грузию продолжится – замминистра
Приток крупных инвестиций в Грузию продолжится – замминистра
Sputnik Грузия
Власти связывают будущий рост вложений с уже запущенными проектами в транспорте, энергетике и авиации 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Благодаря сильным позициям Грузии в мировых рейтингах и стабильному уровню инвестиций, превышающему 6% ВВП, в ближайшие годы страну ожидает масштабный приток капитала, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.Правительство Грузии получило высокую оценку, заняв 12-е место в мире по привлечению инвестиций, согласно рейтингу Института Чандлера в рамках отчета "Эффективное государственное управление" за 2026 год."Доказательством тому служат крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в Грузии и находятся на активной стадии осуществления. Среди них я бы выделил транспортно-логистический сектор, энергетический сектор и авиационный сектор. В этом направлении мы ожидаем притока крупных инвестиций в страну в ближайшие годы", – заявил Цинцадзе.По его словам, высокая оценка страны в рейтинге Чандлера еще раз подтверждает инвестиционную привлекательность Грузии.Как отметил Цинцадзе, уровень инвестиций в Грузии по отношению к ВВП является одним из самых высоких не только в регионе, но и в мире."В 2021-2025 годах соотношение инвестиций к валовому внутреннему продукту в среднем превышает 6%, что является одним из выдающихся показателей. Стоит отметить, что одной из сильных сторон грузинской экономики являются именно инвестиционная привлекательность и приток инвестиций, что отмечается в оценках ряда международных финансовых институтов и рейтинговых агентств", – сказал замминистра.Согласно рейтингу, Грузия опережает все страны "Большой семерки", а также 28 государств – членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сакстат, нато
экономика, грузия, новости, тбилиси, сакстат, нато
Приток крупных инвестиций в Грузию продолжится – замминистра
14:54 10.07.2026 (обновлено: 15:04 10.07.2026)
Власти связывают будущий рост вложений с уже запущенными проектами в транспорте, энергетике и авиации
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Благодаря сильным позициям Грузии в мировых рейтингах и стабильному уровню инвестиций, превышающему 6% ВВП, в ближайшие годы страну ожидает масштабный приток капитала, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Правительство Грузии получило высокую оценку, заняв 12-е место в мире по привлечению инвестиций, согласно рейтингу Института Чандлера в рамках отчета "Эффективное государственное управление" за 2026 год.
"Доказательством тому служат крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в Грузии и находятся на активной стадии осуществления. Среди них я бы выделил транспортно-логистический сектор, энергетический сектор и авиационный сектор. В этом направлении мы ожидаем притока крупных инвестиций в страну в ближайшие годы", – заявил Цинцадзе.
По его словам, высокая оценка страны в рейтинге Чандлера еще раз подтверждает инвестиционную привлекательность Грузии.
Как отметил Цинцадзе, уровень инвестиций в Грузии по отношению к ВВП является одним из самых высоких не только в регионе, но и в мире.
"В 2021-2025 годах соотношение инвестиций к валовому внутреннему продукту в среднем превышает 6%, что является одним из выдающихся показателей. Стоит отметить, что одной из сильных сторон грузинской экономики являются именно инвестиционная привлекательность и приток инвестиций, что отмечается в оценках ряда международных финансовых институтов и рейтинговых агентств", – сказал замминистра.
Согласно рейтингу, Грузия опережает все страны "Большой семерки", а также 28 государств – членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".