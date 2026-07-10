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Проблема загрязнения Черного моря и побережье Грузии - фото
Проблема загрязнения Черного моря и побережье Грузии - фото
Sputnik Грузия
Экологическое состояние Черного моря вызывает тревогу у экологов - масштабные загрязнения угрожают всей экосистеме. 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T16:24+0400
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Бытовые отходы и пластик - это масштабная проблема. Такие загрязнения наносят коллосальный ущерб в долгосрочной перспективе.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, природа, черное море, экология, экология в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, природа, черное море, экология, экология в грузии, фото

Проблема загрязнения Черного моря и побережье Грузии - фото

16:24 10.07.2026
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Экологическое состояние Черного моря вызывает тревогу у экологов - масштабные загрязнения угрожают всей экосистеме.
Бытовые отходы и пластик - это масштабная проблема. Такие загрязнения наносят коллосальный ущерб в долгосрочной перспективе.
© photo: Sputnik / Stringer

Экологическое состояние Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений.

Экологическое состояние Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Экологическое состояние Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений.

© photo: Sputnik / Stringer

После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно пластиковыми бутылками и бытовым мусором.

После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно пластиковыми бутылками и бытовым мусором. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно пластиковыми бутылками и бытовым мусором.

© photo: Sputnik / Stringer

Экологи бьют тревогу.

Экологи бьют тревогу. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Экологи бьют тревогу.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме.

Ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме.

© photo: Sputnik / Stringer

Отходы из пластика разрушают целые пищевые цепи и среду обитания.

Отходы из пластика разрушают целые пищевые цепи и среду обитания. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Отходы из пластика разрушают целые пищевые цепи и среду обитания.

© photo: Sputnik / Stringer

Крупный мусор калечит и убивает морских животных.

Крупный мусор калечит и убивает морских животных. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Крупный мусор калечит и убивает морских животных.

© photo: Sputnik / Stringer

Это "тихая катастрофа", которая накапливается.

Это &quot;тихая катастрофа&quot;, которая накапливается. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это "тихая катастрофа", которая накапливается.

© photo: Sputnik / Stringer

Пластик не растворяется в воде, а распадается на крошечные частицы — микропластик.

Пластик не растворяется в воде, а распадается на крошечные частицы — микропластик. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пластик не растворяется в воде, а распадается на крошечные частицы — микропластик.

© photo: Sputnik / Stringer

Морские животные проглатывают его, принимая за пищу, что ведет к их голоданию и гибели. Также они запутываются в пластиковых упаковках.

Морские животные проглатывают его, принимая за пищу, что ведет к их голоданию и гибели. Также они запутываются в пластиковых упаковках. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Морские животные проглатывают его, принимая за пищу, что ведет к их голоданию и гибели. Также они запутываются в пластиковых упаковках.

© photo: Sputnik / Stringer

На пластик приходится до 85% всего морского мусора.

На пластик приходится до 85% всего морского мусора. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На пластик приходится до 85% всего морского мусора.

© photo: Sputnik / Stringer

Микропластик проникает по всей пищевой цепи, вплоть до человека, а сам пластик разлагается сотни лет, отравляя воду токсичными добавками.

Микропластик проникает по всей пищевой цепи, вплоть до человека, а сам пластик разлагается сотни лет, отравляя воду токсичными добавками. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Микропластик проникает по всей пищевой цепи, вплоть до человека, а сам пластик разлагается сотни лет, отравляя воду токсичными добавками.

© photo: Sputnik / Stringer

Пластик может служить "губкой" для токсичной нефти, создавая гибридный загрязнитель, который разносится течениями на тысячи километров и становится еще более токсичным.

Пластик может служить &quot;губкой&quot; для токсичной нефти, создавая гибридный загрязнитель, который разносится течениями на тысячи километров и становится еще более токсичным. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пластик может служить "губкой" для токсичной нефти, создавая гибридный загрязнитель, который разносится течениями на тысячи километров и становится еще более токсичным.

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