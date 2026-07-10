Проблема загрязнения Черного моря и побережье Грузии - фото
Экологическое состояние Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений.
Экологическое состояние Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений.
После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно пластиковыми бутылками и бытовым мусором.
После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно пластиковыми бутылками и бытовым мусором.
Экологи бьют тревогу.
Экологи бьют тревогу.
Ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме.
Ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме.
Отходы из пластика разрушают целые пищевые цепи и среду обитания.
Отходы из пластика разрушают целые пищевые цепи и среду обитания.
Крупный мусор калечит и убивает морских животных.
Крупный мусор калечит и убивает морских животных.
Это "тихая катастрофа", которая накапливается.
Это "тихая катастрофа", которая накапливается.
Пластик не растворяется в воде, а распадается на крошечные частицы — микропластик.
Пластик не растворяется в воде, а распадается на крошечные частицы — микропластик.
Морские животные проглатывают его, принимая за пищу, что ведет к их голоданию и гибели. Также они запутываются в пластиковых упаковках.
Морские животные проглатывают его, принимая за пищу, что ведет к их голоданию и гибели. Также они запутываются в пластиковых упаковках.
На пластик приходится до 85% всего морского мусора.
На пластик приходится до 85% всего морского мусора.
Микропластик проникает по всей пищевой цепи, вплоть до человека, а сам пластик разлагается сотни лет, отравляя воду токсичными добавками.
Микропластик проникает по всей пищевой цепи, вплоть до человека, а сам пластик разлагается сотни лет, отравляя воду токсичными добавками.
Пластик может служить "губкой" для токсичной нефти, создавая гибридный загрязнитель, который разносится течениями на тысячи километров и становится еще более токсичным.
Пластик может служить "губкой" для токсичной нефти, создавая гибридный загрязнитель, который разносится течениями на тысячи километров и становится еще более токсичным.