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Свадьба в горах Грузии станет реальностью: в Сванети появится Дворец бракосочетаний
Свадьба в горах Грузии станет реальностью: в Сванети появится Дворец бракосочетаний
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Концепция Дворца бракосочетаний стала победителем двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Дворец бракосочетаний в виде уникальной сванской башни появится в горном районе Местиа, говорится в сообщении Минюста Грузии. Архитектурный проект Дворца бракосочетаний Местиа разработан грузинским архитектором и полностью соответствует уникальной среде и традиционному архитектурному стилю региона Сванети. Концепция Дворца бракосочетаний стала победителем двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме. Зарегистрировать брак смогут как граждане Грузии, так и иностранные граждане, что добавит региону дополнительный туристический потенциал. В Грузии простая процедура регистрации брака. Для регистрации без церемонии достаточно заявления и двух свидетелей. Регистрация происходит в тот же день – молодожены получают свидетельство об официальном браке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, токио, рим, местия
туризм, грузия, новости, токио, рим, местия
Свадьба в горах Грузии станет реальностью: в Сванети появится Дворец бракосочетаний
Концепция Дворца бракосочетаний стала победителем двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Дворец бракосочетаний в виде уникальной сванской башни появится в горном районе Местиа, говорится в сообщении Минюста Грузии.
Архитектурный проект Дворца бракосочетаний Местиа разработан грузинским архитектором и полностью соответствует уникальной среде и традиционному архитектурному стилю региона Сванети.
Концепция Дворца бракосочетаний стала победителем двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме.
Зарегистрировать брак смогут как граждане Грузии, так и иностранные граждане, что добавит региону дополнительный туристический потенциал.
В Грузии простая процедура регистрации брака. Для регистрации без церемонии достаточно заявления и двух свидетелей. Регистрация происходит в тот же день – молодожены получают свидетельство об официальном браке.