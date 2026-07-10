https://sputnik-georgia.ru/20260710/v-gruzii-s-1-sentyabrya-nachnut-izmeryat-uroven-shuma-avtomobiley-spetsialnymi-priborami-299564295.html
В Грузии с 1 сентября начнут измерять уровень шума автомобилей специальными приборами
В Грузии с 1 сентября начнут измерять уровень шума автомобилей специальными приборами
Sputnik Грузия
В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов 10.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-10T11:58+0400
2026-07-10T11:58+0400
2026-07-10T11:58+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
автомобили
шум
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7a433056e879c626701c587b2b81271.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. С 1 сентября 2026 года сотрудники МВД Грузии начнут проверять уровень шума, создаваемого автомобилями во время движения, с помощью сертифицированных портативных шумомеров, сообщили в ведомстве. Новые правила утверждены приказом главы МВД и направлены на более эффективный контроль за соблюдением общественного порядка. Для измерений будут использоваться устройства, соответствующие международному стандарту ISO 5130:2019. Допустимые нормы шума уже установлены постановлением правительства. В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов. За превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность: первое нарушение – штраф 100 лари и снятие 10 баллов с водительских прав; повторное – 200 лари и минус 20 баллов; третье и каждое последующее – 300 лари и снятие 30 баллов. В МВД отметили, что продолжат активно контролировать соблюдение правил дорожного движения и принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_65:0:1846:1336_1920x0_80_0_0_896d335c28f51a43719bcceb447891cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили, шум
грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили, шум
В Грузии с 1 сентября начнут измерять уровень шума автомобилей специальными приборами
В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. С 1 сентября 2026 года сотрудники МВД Грузии начнут проверять уровень шума, создаваемого автомобилями во время движения, с помощью сертифицированных портативных шумомеров, сообщили в ведомстве.
Новые правила утверждены приказом главы МВД и направлены на более эффективный контроль за соблюдением общественного порядка.
Для измерений будут использоваться устройства, соответствующие международному стандарту ISO 5130:2019.
Допустимые нормы шума уже установлены постановлением правительства. В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов.
За превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность: первое нарушение – штраф 100 лари и снятие 10 баллов с водительских прав; повторное – 200 лари и минус 20 баллов; третье и каждое последующее – 300 лари и снятие 30 баллов.
В МВД отметили, что продолжат активно контролировать соблюдение правил дорожного движения и принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.