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В Грузии с 1 сентября начнут измерять уровень шума автомобилей специальными приборами

В Грузии с 1 сентября начнут измерять уровень шума автомобилей специальными приборами

Sputnik Грузия

В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов 10.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. С 1 сентября 2026 года сотрудники МВД Грузии начнут проверять уровень шума, создаваемого автомобилями во время движения, с помощью сертифицированных портативных шумомеров, сообщили в ведомстве. Новые правила утверждены приказом главы МВД и направлены на более эффективный контроль за соблюдением общественного порядка. Для измерений будут использоваться устройства, соответствующие международному стандарту ISO 5130:2019. Допустимые нормы шума уже установлены постановлением правительства. В населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибелов. За превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность: первое нарушение – штраф 100 лари и снятие 10 баллов с водительских прав; повторное – 200 лари и минус 20 баллов; третье и каждое последующее – 300 лари и снятие 30 баллов. В МВД отметили, что продолжат активно контролировать соблюдение правил дорожного движения и принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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