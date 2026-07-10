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В Грузии условное заключение отбывают 21 тысяча человек

В Грузии условное заключение отбывают 21 тысяча человек

Sputnik Грузия

Статистика пробации показывает, что подавляющее большинство находящихся на условном сроке – граждане Грузии 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T18:55+0400

2026-07-10T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Условное заключение в качестве наказания за совершенные преступления в Грузии по состоянию на 1 июня отбывали 21 тысяча человек, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".Условное заключение в Грузии предполагает запрет покидать город или село, а также обязанность ежедневно отмечаться в территориальной службе пробации.Эта мера наказания применяется как самостоятельное наказание, так и как часть приговора. Условное заключение также предусмотрено при досрочном освобождении заключенного из тюрьмы.Подавляющее большинство осужденных, отбывающих условное заключение, – граждане Грузии, из которых 84% составляют совершеннолетние мужчины. По данным на 1 июня 2026 года, условное заключение в Грузии отбывали 728 иностранных граждан. Большая часть из них – граждане России и Турции.С 1 июля иностранцы, находящиеся в тюрьмах, больше не могут выйти на свободу и оставаться в Грузии на условном сроке в рамках программы условно-досрочного освобождения. Они будут подлежать депортации с запретом на въезд в Грузию на срок, равный неотбытой части наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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