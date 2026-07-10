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Язык ненависти – не норма: в правящей партии Грузии оценили решение ЕСПЧ

Язык ненависти – не норма: в правящей партии Грузии оценили решение ЕСПЧ

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" считают, что вердикт Страсбургского суда устанавливает высокий европейский стандарт защиты граждан от языка ненависти 10.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-10T12:52+0400

2026-07-10T12:52+0400

2026-07-10T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека подтверждает, что систематические словесные оскорбления не могут прикрываться свободой выражения мнения, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.Ранее, 7 июля, ЕСПЧ по делу словенского блогера Мити Кунстеля признал, что назначение реального срока лишения свободы за многолетнюю кампанию оскорблений и клеветы в отношении двух журналистов не нарушило статью 10 Европейской конвенции о правах человека.Суд согласился с выводом национальных судов о том, что защита права потерпевших на уважение частной жизни и репутации в данном случае имела приоритет над свободой выражения мнения заявителя. Тем самым ЕСПЧ подтвердил, что государства вправе применять эффективные меры против длительной интернет-травли и клеветы при соблюдении принципа соразмерности.По его мнению, проявления нетерпимости и словесные нападки нередко преподносятся как реализация права на свободу выражения мнения."У нас есть основания полагать, что такая нетерпимость, словесные нападки, выдаваемые за свободу выражения мнения, являются преднамеренно организованными", – отметил Вольский.С решением ЕСПЧ согласился и депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. По его словам, вердикт Страсбургского суда устанавливает высокий европейский стандарт защиты граждан от языка ненависти."Это преступление относится к категории достаточно тяжких и с точки зрения ответственности, поэтому за него также может быть предусмотрено лишение свободы. Страсбургский суд сформировал лучший европейский стандарт защиты прав человека. Он заключается в том, что язык ненависти не может считаться нормой", – заявил Махашвили.Как это связано с ГрузиейС 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на подобные случаи.По данным МВД, с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам публичных оскорблений, еще по 170 фактам расследование продолжается.Из 33 уже рассмотренных дел в 31 случае суд назначил штраф, а в двух – ограничился устным предупреждением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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