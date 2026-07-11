https://sputnik-georgia.ru/20260711/blef-i-piar--mer-tbilisi-negativno-otozvalsya-o-reformakh-v-natsdvizhenii-299595213.html

Блеф и пиар – мэр Тбилиси негативно отозвался о реформах в "Нацдвижении"

Блеф и пиар – мэр Тбилиси негативно отозвался о реформах в "Нацдвижении"

Sputnik Грузия

Объединение вспомнило, что должно вести себя, как партия, только когда оказалось в оппозиции, а во время своего правления демонстрировало свое истинное лицо и... 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T18:19+0400

2026-07-11T18:19+0400

2026-07-11T18:19+0400

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нанука жоржолиани

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Блефом и пиаром назвал генеральный секретарь правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе перемены в крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Нацдвижение" приняло решение перейти на горизонтальную систему управления при помощи цифровых технологий и ввести новую систему финансирования – постоянные мелкие пожертвования. "Это блеф и действия, представленные как пиар. На самом деле мы знаем, что из себя представляет "Нацдвижение". И мы знаем, чем оно было занято, пока было у власти", – сказал Каладзе. По его словам, "Национальное движение" вспомнило, что оно должно вести себя, как партия, только когда оказалось в оппозиции, а во время своего правления партия демонстрировала свое истинное лицо и отношение к народу. Реформы в "Нацдвижении" Реформы в партии инициировал ее основатель, находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Хотя как гражданин Украины Саакашвили и не может участвовать в партийной деятельности, часть лидеров ЕНД продолжает считать его лидером и прислушивается к его мнению. При этом, помимо новой модели партии, Саакашвили предложил партии избрать временный орган управления, создать Совет реформ, который он сам и возглавит, а исполнительным секретарем назначить известную телеведущую Нануку Жоржолиани, что вызвало недовольство у председателя этого политического объединения Тины Бокучава. По ее словам, подобный подход станет формальным поводом для для начала процедуры снятия партии с регистрации, так как законодательство Грузии требует четкой партийной структуры. Между тем, пока Бокучава заботится о существовании партии, Нанука Жоржолиани уже строит планы на будущее. По ее словам, Совет начнет встречи в регионах и затем даст "Нацдвижению" конкретные рекомендации по действиям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, каха каладзе, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение