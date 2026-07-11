https://sputnik-georgia.ru/20260711/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi-poslednie-tendentsii-299584372.html
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси? Последние тенденции
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси? Последние тенденции
Sputnik Грузия
В мае 2026 года цены на недвижимость на первичном рынке выросли умеренными темпами, на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 412 долларов за кв. м 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в мае 2026 года вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, продано 3,7 тысячи квартир, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, продажи на вторичном рынке выросли на 12,4% (1 924 квартиры), а на первичном – на 9,7% (1 824 квартиры). В мае 2026 года цены на недвижимость на первичном рынке выросли умеренными темпами, на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 412 долларов за один кв. м. В новых проектах на вторичном рынке (построенных с разрешениями, выданными с 2013 года) цены снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1 366 долларов, что свидетельствует о частичной стабилизации после резкого роста на 5%, зафиксированного в апреле. По данным аналитиков, в январе-мае 2026 года число проданных квартир составило 18 296, а общий объем продаж составил 1,6 млрд долларов (+21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Наибольшее количество квартир в январе-мае 2026 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари. Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 3 150 долларов, а самая низкая – в районе Вашлиджвари, 1 071 доллар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси? Последние тенденции
В мае 2026 года цены на недвижимость на первичном рынке выросли умеренными темпами, на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 412 долларов за кв. м
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в мае 2026 года вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, продано 3,7 тысячи квартир, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
По информации аналитиков, продажи на вторичном рынке выросли на 12,4% (1 924 квартиры), а на первичном – на 9,7% (1 824 квартиры).
"Спрос на первичном рынке в мае 2026 года остался практически неизменным. Количество проданных квартир немного увеличилось по сравнению с прошлым годом, хотя площадь проданных квартир уменьшилась, что связано с уменьшением средней площади проданных квартир в мае", – говорится в сообщении.
В мае 2026 года цены на недвижимость на первичном рынке выросли умеренными темпами, на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 412 долларов за один кв. м. В новых проектах на вторичном рынке (построенных с разрешениями, выданными с 2013 года) цены снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1 366 долларов, что свидетельствует о частичной стабилизации после резкого роста на 5%, зафиксированного в апреле.
По данным аналитиков, в январе-мае 2026 года число проданных квартир составило 18 296, а общий объем продаж составил 1,6 млрд долларов (+21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Наибольшее количество квартир в январе-мае 2026 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари.
Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 3 150 долларов, а самая низкая – в районе Вашлиджвари, 1 071 доллар.