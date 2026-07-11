https://sputnik-georgia.ru/20260711/gruziya-prodolzhaet-uspeshno-prodavat-ovets--minselkhoz-299592332.html
Грузия продолжает успешно продавать овец – Минсельхоз
Грузия продолжает успешно продавать овец – Минсельхоз
Sputnik Грузия
Грузинские овцы и бараны ценятся из-за вкуса мяса, поскольку пасутся на пастбищах в альпийской зоне с большим количеством лекарственных трав и цветов 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия в июне 2026 года экспортировала 17,5 тысячи голов овец и баранов на сумму 2,1 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны. По данным ведомства, цена за голову в июне составила 120 долларов, что на 24% выше аналогичного показателя июня 2025 года. При этом число экспортированных овец превышает показатели июня прошлого года в 6,8 раза. Основным покупателем грузинских овец и баранов является Азербайджан, куда было продано 9,1 тысячи голов. Также в число покупателей входят Ирак (4,8 тысячи голов), Кувейт (2,4 тысячи голов) и Катар (1,2 тысячи голов). Грузинские овцы и бараны ценятся из-за вкуса мяса, поскольку пасутся на пастбищах в альпийской зоне с большим количеством лекарственных трав и цветов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кувейт, ирак, азербайджан
экономика, грузия, новости, кувейт, ирак, азербайджан
Грузия продолжает успешно продавать овец – Минсельхоз
Грузинские овцы и бараны ценятся из-за вкуса мяса, поскольку пасутся на пастбищах в альпийской зоне с большим количеством лекарственных трав и цветов
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия в июне 2026 года экспортировала 17,5 тысячи голов овец и баранов на сумму 2,1 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
По данным ведомства, цена за голову в июне составила 120 долларов, что на 24% выше аналогичного показателя июня 2025 года. При этом число экспортированных овец превышает показатели июня прошлого года в 6,8 раза.
Основным покупателем грузинских овец и баранов является Азербайджан, куда было продано 9,1 тысячи голов. Также в число покупателей входят Ирак (4,8 тысячи голов), Кувейт (2,4 тысячи голов) и Катар (1,2 тысячи голов).
Грузинские овцы и бараны ценятся из-за вкуса мяса, поскольку пасутся на пастбищах в альпийской зоне с большим количеством лекарственных трав и цветов.