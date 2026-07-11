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Иностранцев в столице Грузии поймали на попытке обокрасть другого иностранца
Иностранцев в столице Грузии поймали на попытке обокрасть другого иностранца
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Задержанным гражданам грозит до 11 лет лишения свободы за попытку грабежа 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T16:17+0400
2026-07-11T16:17+0400
2026-07-11T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Граждане иностранного государства были задержаны за попытку ограбления гостя столицы, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило расследование, двое обвиняемых на улице Георгия Леонидзе в центре Тбилиси пытались ограбить другого иностранца и отобрать у него личные вещи и деньги. Преступников задержали на месте преступления в тот момент, когда они завладели награбленным. Деньги были изъяты в качестве улики. Иностранным гражданам грозит до 11 лет лишения свободы за попытку грабежа. Гражданство задержанных, как и гражданство пострадавшего, не называется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, кража
происшествия, новости, грузия, тбилиси, кража
Иностранцев в столице Грузии поймали на попытке обокрасть другого иностранца
Задержанным гражданам грозит до 11 лет лишения свободы за попытку грабежа
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Граждане иностранного государства были задержаны за попытку ограбления гостя столицы, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило расследование, двое обвиняемых на улице Георгия Леонидзе в центре Тбилиси пытались ограбить другого иностранца и отобрать у него личные вещи и деньги.
Преступников задержали на месте преступления в тот момент, когда они завладели награбленным. Деньги были изъяты в качестве улики.
Иностранным гражданам грозит до 11 лет лишения свободы за попытку грабежа.
Гражданство задержанных, как и гражданство пострадавшего, не называется.