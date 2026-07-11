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Какой сегодня церковный праздник: 11 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 11 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 11 июля отмечают день памяти святых Кира, Иоанна и Павла 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T01:01+0400

2026-07-11T01:01+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.БессребреникиПо церковному календарю 11 июля отмечают день перенесения мощей бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна в 412 году из города Конопы, недалеко от Александрии, в близлежащее селение Мануфин.Селение Мануфин, где раньше было языческое капище и обитали злые духи, внушало всем страх. Патриарх Феофил (385-412) не успел очистить это место от бесов. Его желание исполнил патриарх Кирилл (412-444), сменивший его на Александрийской кафедре.Святителю, который усердно молился, было видение, в котором Ангел Господень повелел перенести мощи святых Кира и Иоанна в это село. Патриарх исполнил повеление Ангела и построил там церковь во имя святых мучеников. Село очистилось от демонов, и там стали совершаться многие чудеса по молитвам к святым.Бессребреники Кир и Иоанн пострадали за веру во время преследования христиан Диоклетианом (284-305). Произошло это 13 февраля 311 года.Павел КоринфскийПо церковному календарю 11 июля поминают преподобного Павла, врача из города Коринфа, жившего в VII веке.Постриг будущий cвятой принял в юности в одном из монастырей, где, много потрудившись, стал опытным подвижником.Преподобного однажды оклеветали. Женщина принесла новорожденного младенца в обитель, заявив, что родила его от монаха Павла. Старец перенес клевету со смирением и радостью. Он принял младенца как родного сына.Когда же монаха стали укорять за нарушение иноческого обета, он сказал: "Братия, спросим младенца, кто его отец!" Новорожденный, указав на кузнеца рукой, произнес: "Вот мой отец".Люди, увидев это чудо, поклонились старцу и попросили у него прощения. Павел с этого времени получил от Господа дар исцелять болезни, поэтому и был назван врачом. Преподобный скончался мирно. Ему было более 70 лет.ИмениныПо церковному календарю 11 июля именины отмечают Герман, Иоанн, Ксенофонт, Кир, Павел и Сергий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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