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Минобороны: удары ВС РФ преодолевают любые западные системы ПВО у Киева
Минобороны: удары ВС РФ преодолевают любые западные системы ПВО у Киева
Sputnik Грузия
Российское военное ведомство прокомментировало эффективность ударов по объектам инфраструктуры на Украине 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у страны западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны России."Анализ результатов применения <...> высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", – говорится в публикации.Отмечается, что речь идет об оружии большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также продуктивно поражаются суда, доставляющие военную технику ВСУ."Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", – подчеркнули в ведомстве.Как писало украинское издание "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, киев, владимир зеленский, минобороны рф
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, киев, владимир зеленский, минобороны рф
Минобороны: удары ВС РФ преодолевают любые западные системы ПВО у Киева
18:14 11.07.2026 (обновлено: 18:26 11.07.2026)
Российское военное ведомство прокомментировало эффективность ударов по объектам инфраструктуры на Украине
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у страны западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны России.
"Анализ результатов применения <...> высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", – говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет об оружии большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также продуктивно поражаются суда, доставляющие военную технику ВСУ.
"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", – подчеркнули в ведомстве.
Как писало украинское издание "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.