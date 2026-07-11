https://sputnik-georgia.ru/20260711/musor-i-nezakonnoe-szhiganie-v-gruzii-vyyavili-tysyachi-ekologicheskikh-narusheniy-299584171.html

Мусор и незаконное сжигание: в Грузии выявили тысячи экологических нарушений

Мусор и незаконное сжигание: в Грузии выявили тысячи экологических нарушений

Sputnik Грузия

С 1 января по 30 июня было зафиксировано 2 664 факта нарушения Кодекса управлении отходами 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T14:15+0400

2026-07-11T14:15+0400

2026-07-11T14:15+0400

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экология в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Более 2,6 тысячи нарушений в сфере управления отходами выявили сотрудники департамента природоохранного надзора за первые шесть месяцев 2026 года. По данным ведомства, с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2 664 факта нарушения Кодекса управлении отходами. Наибольшее количество нарушений связано с загрязнением окружающей среды муниципальными отходами –таких случаев выявлено 713. Еще 267 нарушений касались открытого сжигания муниципальных неопасных отходов или их сжигания в неподходящих установках. Также были выявлены: Больше всего нарушений было выявлено в регионе Квемо-Картли – 654 факта. В Кахети было зафиксировано 372 нарушения, в Мцхета-Мтианети – 250, в Аджарии – 200, а в Тбилиси – 532 случая. В департаменте природоохранного надзора заявили, что контроль за соблюдением правил управления отходами остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы предотвращать и выявлять экологические нарушения. Кроме того, оперативное реагирование проводится по каждому обращению, поступающему на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 153. В Грузии действует система штрафов за выброс крупных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Данное деяние является административным правонарушением и влечет наложение штрафа. За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора, экология в грузии