https://sputnik-georgia.ru/20260711/politsiya-nakryla-narkolaboratoriyu-v-tbilisi-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy-299593708.html

Полиция накрыла нарколабораторию в Тбилиси: задержан гражданин Украины

Полиция накрыла нарколабораторию в Тбилиси: задержан гражданин Украины

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T20:21+0400

2026-07-11T20:21+0400

2026-07-11T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Полиция в районе Ваке-Сабуртало задержала гражданина Украины, устроившего у себя в арендованной квартире подпольную нарколабораторию, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило расследование, обвиняемый в подпольной лаборатории изготавливал наркотики для последующей реализации. Во время обыска нарколаборатории были обнаружены наркотические средства мефедрон и альфа-ПВП. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также способствование их реализации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, украина, тбилиси