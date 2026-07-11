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Полиция накрыла нарколабораторию в Тбилиси: задержан гражданин Украины
Полиция накрыла нарколабораторию в Тбилиси: задержан гражданин Украины
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T20:21+0400
2026-07-11T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Полиция в районе Ваке-Сабуртало задержала гражданина Украины, устроившего у себя в арендованной квартире подпольную нарколабораторию, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило расследование, обвиняемый в подпольной лаборатории изготавливал наркотики для последующей реализации. Во время обыска нарколаборатории были обнаружены наркотические средства мефедрон и альфа-ПВП. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также способствование их реализации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, украина, тбилиси
наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, украина, тбилиси
Полиция накрыла нарколабораторию в Тбилиси: задержан гражданин Украины
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Полиция в районе Ваке-Сабуртало задержала гражданина Украины, устроившего у себя в арендованной квартире подпольную нарколабораторию, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило расследование, обвиняемый в подпольной лаборатории изготавливал наркотики для последующей реализации.
Во время обыска нарколаборатории были обнаружены наркотические средства мефедрон и альфа-ПВП.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также способствование их реализации.