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Разыскиваемого по делу о штурме дворца президента задержали на границе с Арменией
Разыскиваемого по делу о штурме дворца президента задержали на границе с Арменией
Sputnik Грузия
Рассказываем, в чем его обвиняют и как продвигается расследование всего дела 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T10:56+0400
2026-07-11T10:56+0400
2026-07-11T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании разыскиваемого по громкому делу о штурме здания администрации президента, совершенном 4 октября 2025 года. По данным СГБ, задержание было произведено в нейтральной зоне на границе Грузии и Армении. Несмотря на то, что СГБ не указала личность задержанного, грузинский телеканал "Имеди" со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщил, что арестованный – Бека Чулухадзе. В Грузии Чулухадзе обвиняется в организации группового насилия, попытке захвата дворца президента, а также в приобретении и хранении в крупном размере огнестрельного оружия с целью организации диверсионных актов. По версии следствия, по заданию выходца из Грузии – представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, – именно Чулухадзе приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были обнаружены в тайнике близ Тбилиси. По имеющимся оперативным данным, указанные боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсий параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Следствие устанавливает его связи с задержанными по делу организаторами штурма и расследует дело о подготовке диверсионного акта и незаконного пересечения границы Грузии. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Правоохранители применили против них спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Десятки арестованных уже заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, украина, армения, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд, сгб, акции, акции протеста
Разыскиваемого по делу о штурме дворца президента задержали на границе с Арменией
10:56 11.07.2026 (обновлено: 11:15 11.07.2026)
Рассказываем, в чем его обвиняют и как продвигается расследование всего дела
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании разыскиваемого по громкому делу о штурме здания администрации президента, совершенном 4 октября 2025 года.
По данным СГБ, задержание было произведено в нейтральной зоне на границе Грузии и Армении.
Несмотря на то, что СГБ не указала личность задержанного, грузинский телеканал "Имеди" со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщил, что арестованный – Бека Чулухадзе.
В Грузии Чулухадзе обвиняется в организации группового насилия, попытке захвата дворца президента, а также в приобретении и хранении в крупном размере огнестрельного оружия с целью организации диверсионных актов.
По версии следствия, по заданию выходца из Грузии – представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, – именно Чулухадзе приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были обнаружены в тайнике близ Тбилиси.
По имеющимся оперативным данным, указанные боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсий параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября.
Следствие устанавливает его связи с задержанными по делу организаторами штурма и расследует дело о подготовке диверсионного акта и незаконного пересечения границы Грузии.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".
Правоохранители применили против них спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов.
Десятки арестованных уже заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения.
Задержанным были предъявлены обвинения по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы.