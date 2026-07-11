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Обвиняемого в убийстве 20-летней гражданки Азербайджана задержали в аэропорту Батуми
Обвиняемого в убийстве 20-летней гражданки Азербайджана задержали в аэропорту Батуми
Sputnik Грузия
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T11:51+0400
2026-07-11T11:51+0400
2026-07-11T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Полиция задержала в Батумском международном аэропорту гражданина Азербайджана Эмина Алиева, обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей двоюродной сестры и соотечественницы Фатимы Каримовой, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержание Алиева было осуществлено при координации с полицией Турции и Азербайджана, а также при подключении атташе МВД Грузии в Турции. Алиев был объявлен в розыск 7 июля, сразу после предъявления обвинения. Суд уже избрал ему заключение в качестве меры пресечения заочно. Гражданку Азербайджана, 20-летнюю Фатиму Каримову, обнаружили мертвой 26 июня 2026 года в арендованной квартире в Тбилиси. Обвиняемый в убийстве является двоюродным братом погибшей девушки. Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что в период с 3 по 25 июня 2026 года Алиев ограничивал возможность Каримовой самостоятельно принимать жизненно важные решения. Он запрещал ей общаться с членами семьи и другими людьми, а также ограничивал право выходить из дома и свободно передвигаться. Сообщается, что Каримова пыталась покинуть арендованную квартиру в Тбилиси, где они проживали вместе с Алиевым. По версии следствия, Алиев незаконно пытался утвердить свое превосходство как мужчины над Фатимой Каримовой. Двадцать пятого июня 2026 года, примерно в 22:00, в Тбилиси, в Варкетильском районе Алиев задушил Каримову из-за нетерпимости к равенству между женщинами и мужчинами. В случае подтверждения вины в убийстве Алиеву грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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убийство, происшествия, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, батумский международный аэропорт
убийство, происшествия, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, батумский международный аэропорт
Обвиняемого в убийстве 20-летней гражданки Азербайджана задержали в аэропорту Батуми
11:51 11.07.2026 (обновлено: 12:50 11.07.2026)
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Полиция задержала в Батумском международном аэропорту гражданина Азербайджана Эмина Алиева, обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей двоюродной сестры и соотечественницы Фатимы Каримовой, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержание Алиева было осуществлено при координации с полицией Турции и Азербайджана, а также при подключении атташе МВД Грузии в Турции.
Алиев был объявлен в розыск 7 июля, сразу после предъявления обвинения. Суд уже избрал ему заключение в качестве меры пресечения заочно.
Гражданку Азербайджана, 20-летнюю Фатиму Каримову, обнаружили мертвой 26 июня 2026 года в арендованной квартире в Тбилиси. Обвиняемый в убийстве является двоюродным братом погибшей девушки.
Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что в период с 3 по 25 июня 2026 года Алиев ограничивал возможность Каримовой самостоятельно принимать жизненно важные решения. Он запрещал ей общаться с членами семьи и другими людьми, а также ограничивал право выходить из дома и свободно передвигаться.
Сообщается, что Каримова пыталась покинуть арендованную квартиру в Тбилиси, где они проживали вместе с Алиевым.
По версии следствия, Алиев незаконно пытался утвердить свое превосходство как мужчины над Фатимой Каримовой. Двадцать пятого июня 2026 года, примерно в 22:00, в Тбилиси, в Варкетильском районе Алиев задушил Каримову из-за нетерпимости к равенству между женщинами и мужчинами.
В случае подтверждения вины в убийстве Алиеву грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.