https://sputnik-georgia.ru/20260711/v-shkolakh-gruzii-chast-predmetov-budut-izuchat-po-novomu-raspisaniyu-299584007.html
В школах Грузии часть предметов будут изучать по новому расписанию
В школах Грузии часть предметов будут изучать по новому расписанию
Sputnik Грузия
С 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T15:16+0400
2026-07-11T15:16+0400
2026-07-11T15:42+0400
грузия
новости
общество
реформа системы образования в грузии
образование в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50ba0f6c7fc830df54f982308e34491e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В 2026-2027 учебном году в школах Грузии планируется ввести новую сетку учебных часов по ряду предметов, соответствующий документ уже направлен в образовательные учреждения. Согласно проекту изменений, изучение химии начнется с 7-го класса вместо 8-го, как это было ранее. Также с 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета. Кроме того, история Грузии и всемирная история также будут разделены на самостоятельные дисциплины. Изменения затронут и начальную школу: планируется увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение грузинского языка и литературы, а также математики. Окончательная версия новой учебной сетки вступит в силу после ее официального утверждения. Ранее в июне парламент Грузии утвердил поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников. Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028-2029 учебном году. В Грузии с 2026 года началась реформа школьного образования. Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026-2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f36a7e6895dca83ec14d332f41fe2446.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, реформа системы образования в грузии, образование в грузии
грузия, новости, общество, реформа системы образования в грузии, образование в грузии
В школах Грузии часть предметов будут изучать по новому расписанию
15:16 11.07.2026 (обновлено: 15:42 11.07.2026)
С 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В 2026-2027 учебном году в школах Грузии планируется ввести новую сетку учебных часов по ряду предметов, соответствующий документ уже направлен в образовательные учреждения.
Согласно проекту изменений, изучение химии начнется с 7-го класса вместо 8-го, как это было ранее.
Также с 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета. Кроме того, история Грузии и всемирная история также будут разделены на самостоятельные дисциплины.
Изменения затронут и начальную школу: планируется увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение грузинского языка и литературы, а также математики.
Еще одно нововведение касается старшего звена. В 10-м классе из курса истории планируется исключить всемирную историю. Вместо этого учащиеся будут изучать только историю Грузии.
Окончательная версия новой учебной сетки вступит в силу после ее официального утверждения.
Ранее в июне парламент Грузии утвердил поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников.
Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028-2029 учебном году.
В Грузии с 2026 года началась реформа школьного образования. Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего.
При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе.
Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026-2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.