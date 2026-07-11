https://sputnik-georgia.ru/20260711/v-shkolakh-gruzii-chast-predmetov-budut-izuchat-po-novomu-raspisaniyu-299584007.html

В школах Грузии часть предметов будут изучать по новому расписанию

В школах Грузии часть предметов будут изучать по новому расписанию

Sputnik Грузия

С 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T15:16+0400

2026-07-11T15:16+0400

2026-07-11T15:42+0400

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образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В 2026-2027 учебном году в школах Грузии планируется ввести новую сетку учебных часов по ряду предметов, соответствующий документ уже направлен в образовательные учреждения. Согласно проекту изменений, изучение химии начнется с 7-го класса вместо 8-го, как это было ранее. Также с 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два отдельных предмета. Кроме того, история Грузии и всемирная история также будут разделены на самостоятельные дисциплины. Изменения затронут и начальную школу: планируется увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение грузинского языка и литературы, а также математики. Окончательная версия новой учебной сетки вступит в силу после ее официального утверждения. Ранее в июне парламент Грузии утвердил поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников. Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028-2029 учебном году. В Грузии с 2026 года началась реформа школьного образования. Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026-2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, реформа системы образования в грузии, образование в грузии