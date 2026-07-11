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Загрязнение Черного моря вызывает беспокойство специалистов – видео
Загрязнение Черного моря вызывает беспокойство специалистов – видео
Sputnik Грузия
Экология Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений. Особую угрозу представляет бытовой пластик, который разлагается... 11.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-11T11:32+0400
2026-07-11T11:32+0400
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После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно старыми пластиковыми бутылками и бытовым мусором. Экологи бьют тревогу, ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме, разрушая пищевые цепи и среду обитания.Крупный мусор калечит и убивает морских животных, а распадаясь на микропластик, он выделяет токсины, отравляет воду и попадает в организм человека. Воды рек, впадающих в море, также смывают в него огромное количество бытового пластика, мусора и отходов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, черное море, море, видеоклуб , грузия, экология, экология в грузии, видео
Загрязнение Черного моря вызывает беспокойство специалистов – видео
11:32 11.07.2026 (обновлено: 11:41 11.07.2026)
Экология Черного моря находится в критическом состоянии из-за масштабных загрязнений. Особую угрозу представляет бытовой пластик, который разлагается десятилетиями.
После каждого шторма черноморское побережье Грузии буквально усеяно старыми пластиковыми бутылками и бытовым мусором. Экологи бьют тревогу, ведь пластик в море угрожает всей морской экосистеме, разрушая пищевые цепи и среду обитания.
Крупный мусор калечит и убивает морских животных, а распадаясь на микропластик, он выделяет токсины, отравляет воду и попадает в организм человека. Воды рек, впадающих в море, также смывают в него огромное количество бытового пластика, мусора и отходов.