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Зеленский: ни одна из шести баллистических ракет РФ этой ночью не была сбита

Зеленский: ни одна из шести баллистических ракет РФ этой ночью не была сбита

Sputnik Грузия

После очередного массированного удара по Киеву Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам с призывом ускорить поставки систем ПВО и лицензий на... 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T12:41+0400

2026-07-11T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу.В частности, он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить."Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО", – написал он в Telegram-канале.Глава киевского режима добавил, что нужно максимально быстро двигаться по договоренностям относительно лицензий на "Patriot".Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге – объекты портовой инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, политика, новости, одесская область, киев, владимир зеленский, нато