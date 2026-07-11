https://sputnik-georgia.ru/20260711/zhenaty-i-zamuzhem-bolee-poloviny-naseleniya-gruzii-sostoit-v-brake-299585373.html

Женаты и замужем: более половины населения Грузии состоит в браке

Женаты и замужем: более половины населения Грузии состоит в браке

Sputnik Грузия

Перепись населения раскрыла семейную статистику Грузии – сколько человек в браке, в каком возрасте женятся чаще всего и как быстро можно оформить брак в стране 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T13:14+0400

2026-07-11T13:14+0400

2026-07-11T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Более половины всего населения Грузии старше 15 лет находится в браке, остальные либо разведены, либо никогда не вступали в брак, говорится в данных всеобщей переписи населения.Согласно новой статистике, из 3,2 миллиона жителей страны 1,9 миллиона граждан старше 15 лет официально находятся в браке. При этом основной процент находящихся в официальном браке в Грузии составляют лица от 25 лет и старше. Браки лиц младше 19 составляют менее 10%, а лиц от 20 до 25 – 20%. При этом в стране никогда не были в браке 688,4 тысячи человек, из которых лица старше 30 лет составляют 34,7%.Средний возраст вступления в брак в Грузии – от 25 до 30 лет.В Грузии простая процедура официального бракосочетания. Без официальной церемонии брак можно заключить менее чем за сутки после подачи заявления. Процедура регистрации брака бесплатна как для граждан Грузии, так и для иностранцев. Для заключения брака в Грузии необходимо лишь присутствие двух свидетелей.Регистрация брака проходит как в Домах юстиции, так и во Дворцах бракосочетания. Также возможно устроить и выездную церемонию. Заявление на регистрацию брака заполняется на грузинском языке. Иностранцам необходимо предоставить нотариальный перевод паспортов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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