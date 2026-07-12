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Учения России и Китая "Морское взаимодействие – 2026": цели и средства

Учения России и Китая "Морское взаимодействие – 2026": цели и средства

Sputnik Грузия

Маневры ВМС Китая и ВМФ России в Желтом море демонстрируют значительный потенциал взаимодействия в оборонной сфере, охлаждают горячие головы адмиралов и... 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T22:10+0400

2026-07-12T22:10+0400

2026-07-12T22:10+0400

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Ракетный акцент учений ВМС Китая и ВМФ России в Желтом море не оставляет сомнений в том, что российско-китайские иероглифы "Морского взаимодействия" адресованы США и другим странам НАТО, которые отчаянно хватаются за соломинку гегемонии в Мировом океане.Российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2026" проходят в Желтом море 6-13 июля. Участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского крейсера "Варяг", корвета "Резкий", дизель-электрической подводной лодки "Уфа", и спасательного судна "Игорь Белоусов". ВМС Китая представляют эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", суда обеспечения "Кэкэсили-ху" и "Янчэнху". Актуальная тема учений: "Совместное реагирование на морские угрозы безопасности". Учениями руководят контр-адмиралы Сергей Синько и Цю Вэншэн.Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации отрабатывают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проводят артиллерийские стрельбы, круглосуточно решают множество других задач. Состав сил показателен. Флагман российского ТОФ "Варяг" – крейсер океанской зоны с мощным ракетным вооружением ("убийца авианосцев") и коллективной системой ПВО. Новейший корвет "Резкий" предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника в ближней морской зоне, а также для артиллерийской поддержки в ходе морских десантных операций.Китайский новейший эсминец "Аньшань" несет на борту крылатые и зенитные ракеты, современную РЛС. Достойно приумножают боевое могущество разнородного соединения кораблей многоцелевые эсминцы (052D), фрегат (054A) и подводные лодки с ракетным вооружением. Мы наблюдаем не протокольную демонстрацию флага в кильватерном гордом строю, а отработку сложных боевых задач на значительном удалении от баз. В море экипажи отрабатывают совместную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону, удары по морским целям.После "Морского взаимодействия" часть сил российско-китайской разнородной группировки проведет совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Подобные мероприятия – не формальный обряд, не "бой с тенью". Параллельно ВМС США организовали в районе Гавайев масштабные маневры RIMPAC-2026 с участием более 30 кораблей, пяти субмарин, 200 самолетов из 30 региональных стран-союзников. Оперативная обстановка сложная.Всем штормам вопрекиВашингтону не нравится тесное военно-политическое сотрудничество Москвы и Пекина. "Морское взаимодействие" американцы считают "вызовом доминированию США в АТР", европейские страны НАТО тоже видят "вызов". Однако национальные интересы РФ и КНР диктуют необходимость проведения таких учений в разных районах Мирового океана. Группировки кораблей двух стран ежегодно (с 2012-го) отрабатывают все виды обороны, ракетные удары, высадку морского десанта на необорудованное побережье, спасательные операции – в Японском, Восточно-Китайском, Южно-Китайском, Балтийском морях.Наблюдается тенденция усложнения огневых (ударных) задач, систем разведки и связи, элементов радиоэлектронной борьбы, ПВО и противолодочной обороны. Особенность 2026 года – активное применение беспилотных систем, с учетом российского опыта СВО. Заметим, ни одно соседнее государство от российско-китайского военно-морского взаимодействия не пострадало, как и от военно-воздушного. Россия и Китай в конце июня провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием стратегических ракетоносцев Ту-95МС и бомбардировщиков H-6K.На фоне учения "Морское взаимодействие – 2026" американский журнал Military Watch отметил боевое могущество ракетного крейсера "Варяг" проекта 1164 "Атлант". Рассказал о растущих ударных возможностях стратегических китайских субмарин класса Type 094: морская межконтинентальная баллистическая ракета JL-3 способна поражать цели на расстоянии до 12 000 км разделяющимися боевыми частями. Вчерашний пуск МБР JL-3 из подводного положения в Тихом океане на дистанцию 7300 км контролировали разведывательный корабль "Ляован-1", суда космического слежения "Юаньван-3" и "Юаньван-6" ВМС НОАК. Газета The Washington Post заметила: первая демонстрация возможности нанесения стратегического ядерного удара НОАК с моря "вызвала тревогу среди союзников США". Да, "гегемон" уже не тот.Военно-морское сотрудничество России и Китая – системный, высокотехнологичный, весомый вклад двух стран в укрепление безопасности на пространстве Мирового океана. Попытки Запада разделить или противопоставить друг другу РФ и КНР бесперспективны. Ведь общие угрозы на море (и на суше) требуют новых совместных усилий Москвы и Пекина.Недавний официальный визит российского президента Владимира Путина в Китай подтвердил: приоритетами межгосударственного оборонного взаимодействия остаются разработка высокотехнологичных вооружений, взаимодополняющие орбитальные группировки, совместные маневры в различных широтах и средах боевого применения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, в мире, политика, китай, желтое море, сша, владимир путин, нато, ноак