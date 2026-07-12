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Банк грудного молока заработал в Грузии

Банк грудного молока заработал в Грузии

Sputnik Грузия

Донорское грудное молоко будет предоставляться по запросу медицинских учреждений, оказывающих неонатальную помощь 12.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. В Центральном госпитале матери и ребенка имени Иашвили в Батуми (АР Аджария) официально открылся и начал работу первый в Грузии банк грудного молока, сообщили в Министерстве здравоохранения. Донорское грудное молоко будет предоставляться медицинским учреждениям, оказывающим неонатальную помощь, по их запросу с использованием ваучерной системы.Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе отметила, что программа снизит риск осложнений среди новорожденных. "Главная цель программы – создание безопасных условий лечения и поддержка полноценного роста и развития детей. Инициатива поможет снизить риск осложнений, в том числе тяжелых инфекций и задержки развития", – заявила Нижарадзе. Программой смогут воспользоваться новорожденные из группы высокого риска, которых будут отбирать по установленным медицинским критериям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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