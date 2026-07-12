https://sputnik-georgia.ru/20260712/chto-my-edim---na-zapade-gruzii-vyyavili-nezakonnoe-proizvodstvo-myasnykh-izdeliy-299605981.html

Что мы едим – на западе Грузии выявили незаконное производство мясных изделий

Что мы едим – на западе Грузии выявили незаконное производство мясных изделий

Sputnik Грузия

Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T15:37+0400

2026-07-12T15:37+0400

2026-07-12T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили нелегальное производство и реализацию мясных продуктов в селе Марани (Абашский муниципалитет, регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в пресс-службе агентства. Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства. Продажи велись через онлайн-платформы. Во время проверки также были обнаружены критические нарушения и мясо неизвестного происхождения. Предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до прохождения необходимой регистрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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