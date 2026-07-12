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Что мы едим – на западе Грузии выявили незаконное производство мясных изделий
Что мы едим – на западе Грузии выявили незаконное производство мясных изделий
Sputnik Грузия
Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T15:37+0400
2026-07-12T15:37+0400
2026-07-12T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили нелегальное производство и реализацию мясных продуктов в селе Марани (Абашский муниципалитет, регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в пресс-службе агентства. Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства. Продажи велись через онлайн-платформы. Во время проверки также были обнаружены критические нарушения и мясо неизвестного происхождения. Предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до прохождения необходимой регистрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, самегрело, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, происшествия, самегрело, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим – на западе Грузии выявили незаконное производство мясных изделий
15:37 12.07.2026 (обновлено: 15:52 12.07.2026)
Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили нелегальное производство и реализацию мясных продуктов в селе Марани (Абашский муниципалитет, регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в пресс-службе агентства.
Предприниматель производил и продавал мясную продукцию без регистрации в реестре экономической деятельности и обязательного разрешения агентства. Продажи велись через онлайн-платформы.
Во время проверки также были обнаружены критические нарушения и мясо неизвестного происхождения. Предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до прохождения необходимой регистрации.