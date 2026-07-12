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Двалишвили вырвал победу у Сехудо на дебютном турнире RAF в Тбилиси
Двалишвили вырвал победу у Сехудо на дебютном турнире RAF в Тбилиси
Sputnik Грузия
Ранее Двалишвили и Сехудо уже встречались в UFC – тогда грузинский боец также оказался сильнее 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили на дебютном турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси победил американца Генри Сехудо со счетом 11:8. По ходу поединка с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Двалишвили уступал 0:8, однако сумел совершить впечатляющий камбэк и одержать победу. Ранее Двалишвили и Сехудо уже встречались в UFC – тогда грузинский боец также оказался сильнее. Для Двалишвили этот поединок стал вторым в рамках американской организации. Дебют состоялся 30 мая, когда он уверенно победил Фрэнки Эдгара со счетом 12:1. Победы также одержали олимпийские чемпионы Гено Петриашвили, Гиви Мачарашвили и Владимир Хинчегашвили. Еще один представитель Грузии Владимир Гамкрелидзе уступил четырехкратному чемпиону мира американцу Кайлу Дейку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, гено петриашвили, владимир хинчегашвили, ufc , тбилиси
спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, гено петриашвили, владимир хинчегашвили, ufc , тбилиси
Двалишвили вырвал победу у Сехудо на дебютном турнире RAF в Тбилиси
10:06 12.07.2026 (обновлено: 10:19 12.07.2026)
Ранее Двалишвили и Сехудо уже встречались в UFC – тогда грузинский боец также оказался сильнее
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили на дебютном турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси победил американца Генри Сехудо со счетом 11:8.
По ходу поединка с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Двалишвили уступал 0:8, однако сумел совершить впечатляющий камбэк и одержать победу.
Ранее Двалишвили и Сехудо уже встречались в UFC – тогда грузинский боец также оказался сильнее.
Для Двалишвили этот поединок стал вторым в рамках американской организации. Дебют состоялся 30 мая, когда он уверенно победил Фрэнки Эдгара со счетом 12:1.
Победы также одержали олимпийские чемпионы Гено Петриашвили, Гиви Мачарашвили и Владимир Хинчегашвили. Еще один представитель Грузии Владимир Гамкрелидзе уступил четырехкратному чемпиону мира американцу Кайлу Дейку.