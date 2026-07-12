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Гражданин Египта задержан в Тбилиси по обвинению в сбыте наркотиков
Гражданин Египта задержан в Тбилиси по обвинению в сбыте наркотиков
Sputnik Грузия
Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T17:49+0400
2026-07-12T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси гражданина Египта по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотического средства в особо крупном размере и содействии его сбыту, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате личного обыска задержанного и проверки его рюкзака правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства – четыре килограмма марихуаны. В ходе следственных мероприятий полицейские также изъяли материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, египет, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, египет, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Гражданин Египта задержан в Тбилиси по обвинению в сбыте наркотиков
Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси гражданина Египта по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотического средства в особо крупном размере и содействии его сбыту, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате личного обыска задержанного и проверки его рюкзака правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства – четыре килограмма марихуаны.
В ходе следственных мероприятий полицейские также изъяли материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств.
Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.