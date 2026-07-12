https://sputnik-georgia.ru/20260712/gruziya-vozobnovila-postavki-chesnoka-v-rossiyu-299603534.html
Грузия возобновила поставки чеснока в Россию
Грузия возобновила поставки чеснока в Россию
Sputnik Грузия
Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысячи долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T19:59+0400
2026-07-12T19:59+0400
2026-07-12T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае этого года после одиннадцатимесячной паузы, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов – это стало первой заметной поставкой с мая 2025 года. Прирост в годовом выражении увеличился в 1,6 раза. Кроме России, в мае Грузия поставляла свой чеснок в Армению – на 45 тысяч долларов. Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысячи долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, россия, сельское хозяйство грузии, статистика
экономика, грузия, россия, сельское хозяйство грузии, статистика
Грузия возобновила поставки чеснока в Россию
Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысячи долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае этого года после одиннадцатимесячной паузы, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, в мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов – это стало первой заметной поставкой с мая 2025 года. Прирост в годовом выражении увеличился в 1,6 раза.
Кроме России, в мае Грузия поставляла свой чеснок в Армению – на 45 тысяч долларов.
Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысячи долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.