https://sputnik-georgia.ru/20260712/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-iyulya-2026-299582973.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 12 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 июля отмечают праздник в честь славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T01:01+0400

2026-07-12T01:01+0400

2026-07-12T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, почему эти cвятые упоминаются в церковном календаре в один день.Первоверховные апостолыПо церковному календарю 12 июля отмечают праздник в честь cвятых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые внесли огромный вклад в распространение христианской религии.Общий праздник, установленный в честь апостолов, напоминает о единстве и разнообразии в жизни Церкви.Павел и Петр, как и пути, которые привели их к Спасителю, были очень разными. Симон, которого Иисус назвал Петром, что в переводе с арамейского означает "камень, скала", был бедным и необразованным рыбаком.Один из любимых и верных учеников Христа, Петр был очевидцем почти всех событий земной жизни Спасителя, в том числе Преображения Господня на горе Фавор и Его молитвы в Гефсиманском саду.Савл, названный при крещении Павлом, римский гражданин, был сыном богатых и знатных родителей. Злейший враг христиан, он преследовал их как богохульников и отступников от иудейского закона.Савл, не знавший Иисуса в Его земной жизни, после явления Спасителя раскаялся и стал трудиться на благо христианства.Петр проповедовал учение Христово в основном среди таких же простых иудеев, как он сам. Благодаря Павлу, просвещавшему не только евреев, но и язычников, христианство перестало быть чисто еврейским религиозным движением.Петр и Павел, вдохновенный простец и неистовый оратор, представляют собой разум и духовную твердость – два столь необходимых миссионерских качества.По преданию, первоверховных апостолов казнили за веру в один день. Петра распяли вниз головой на кресте, а Павла, римского гражданина, удостоили более почетной казни – ему отрубили голову.Почитать святых апостолов Петра и Павла начали сразу же после их казни. Место их погребения для первых христиан было священным. Храмы в честь первоверховных апостолов в Риме и Константинополе построили в 324 году при императоре Константине Великом. С тех самых пор церковный праздник отмечали торжественной литургией.ИмениныПо церковному календарю 12 июля именины отмечают Павел и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников