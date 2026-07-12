https://sputnik-georgia.ru/20260712/kazhdomu-po-mashine-chislo-avtomobiley-v-stolitse-gruzii-pochti-sravnyalos-s-naseleniem-goroda-299585251.html

Каждому по машине: число автомобилей в столице Грузии почти сравнялось с населением города

Каждому по машине: число автомобилей в столице Грузии почти сравнялось с населением города

Sputnik Грузия

Почти миллион автомобилей в Тбилиси и 1,9 миллиона по всей стране – разбираемся, где в Грузии машин больше всего, а где меньше 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T23:18+0400

2026-07-12T23:18+0400

2026-07-12T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Число автомобилей, зарегистрированных в Тбилиси в первом квартале 2026 года, составило 912,6 тысячи, то есть на каждых полтора жителя столицы приходится по одному автомобилю, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии.При этом общее число автомобилей, зарегистрированных в стране в первом квартале 2026 года, составило 1,9 миллиона при общем населении страны 3,9 миллиона человек.Согласно данным по регионам, в краях Кахети и Мцхета-Мтианети на каждого второго жителя приходится по одному автомобилю, а в Аджарской автономии этот показатель ниже – по одному автомобилю приходится на каждого третьего жителя.Больше всего автомобилей же после Тбилиси зарегистрировано в регионах Имерети (212,7 тысячи), Квемо-Картли (164,6 тысячи) и Кахети (152,3 тысячи). Меньше всего автомобилей зарегистрировано в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11,4 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мцхета-мтианети

кахети

тбилиси

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грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, кахети, тбилиси, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители